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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считается главным политическим оппонентом президента Владимира Зеленского и никого не оставляет равнодушным. Об этом пишет французское издание EuTalk, сообщает  112 Украина.

«Виктор Медведчук, который считается главным политическим оппонентом президента Владимира Зеленского, никого не оставляет равнодушным. Близкий к Владимиру Путину, являющемуся крестным отцом его дочери, этот адвокат, которого часто представляют как оппозиционного политика, избранного в украинский парламент, считает надуманными выдвигаемые ему обвинения. При этом он призывает к урегулированию конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Медведчук считает необходимой более активную роль Франции в «нормандском формате» для того, чтобы возобновить диалог и вывести переговоры из тупика», - говорится в публикии.

Кроме того издание опубликовало статью Виктора Медведчука «Что все еще отделяет нас от мира в Украине?».

 
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