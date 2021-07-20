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Украинские политики не имеют достойного ответа на заявления президента России Владимира Путина о том, что в Украине якобы происходит правовой беспредел, а власть не отстаивает интересы народа и принимает экономически невыгодные решения. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», сообщает Comments.ua.

Парламентарий подчеркнул, что вместо демонстрации адекватной реакции украинские политики продолжают декларировать призывы отгородиться от России стеной и базами НАТО в прямом и переносном смысле этого слова.  «Это, мягко скажем, неумная, недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства. Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», — уверен Виктор Медведчук.

Также он отметил, что, если отношения между РФ и Европой наладятся, Украина окажется окончательно вытесненной на обочину внешнеполитических отношений. «Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития», — подчеркнул лидер ОПЗЖ.
 
ForUm

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