Действующая власть взяла курс на уничтожение судебной ветви власти в Украине путем полного ее подчинения и передачи под внешнее управление. Но партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сделает все, чтобы этого не допустить. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов у здания Киевского апелляционного суда.

Именно в этом суде сегодня должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда города Киева, отправившего оппозиционного политика под круглосуточный домашний арест. Однако заседание перенесли на 30 июля 2021 года, так как Киевскому апелляционному суду необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами дела, которые он получил только в день заседания.

Виктор Медведчук, общаясь с журналистами, указал на те события, которые достаточно красноречиво свидетельствуют о попытках власти подчинить себе суды.

«Я хочу напомнить ряд событий. Вначале вносится законопроект и оказывается давление на Верховную Раду для того, чтобы прекратить полномочия судей и распустить Конституционный Суд Украины. Потом под влиянием Венецианской комиссии и других международных организаций этот законопроект отзывается. Затем вносится законопроект о роспуске Окружного административного суда города Киева. Потом незаконными указами прекращаются полномочия членов Конституционного Суда. И когда Верховный Суд несколько дней назад признал незаконным указ Президента Зеленского и обосновал эту незаконность противоречием Конституции и действующему законодательству, то по данному факту возбуждается уголовное дело», ‒ отметил парламентарий.

Оппозиционный политик уверен: все это делается для того, чтобы судебную власть «сделать ручной» и передать под внешнее управление.

«Власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, в давлении на судебную ветвь власти, чтобы полностью подчинить ее внешнему управлению. Для этого принимаются законы: закон о ВККС, изменения в закон о Высшем совете правосудия, где представители международных организаций и иностранцы будут определять, кто может быть судьей в Украине, а кто нет. И вот эти все действия в совокупности означают только одно: подчинить и сделать ручной судебную власть», ‒ констатировал Виктор Медведчук.

Как подчеркнул оппозиционный политик, и он, и партия ОПЗЖ будут делать все, чтобы этого не допустить, чтобы судебная ветвь власти осталась независимой, как это предусмотрено Конституцией Украины.