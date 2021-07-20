Новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают «хитросплетения» и взаимосвязи европейской политики – и в плоскости Россия–ЕС, и в плоскости Украина–ЕС, и в плоскости Россия–Украина. Об этом пишет в своей колонке для издания «Капитал» политический обозреватель Александр Фомин, комментируя новость о том, что трубоукладочное судно «Академик Черский» вошло в исключительную экономическую зону ФРГ для проведения финального этапа работ по строительству трубопровода «Северный поток-2».

По словам Фомина, успех проекта «Северный поток-2» означает банкротство курса Зеленского и Порошенко на строительство «анти-России» за счет Украины.

«С экономической точки зрения, украинская власть во главе с Зеленским бьет в набат, справедливо опасаясь, что украинская ГТС станет просто не нужна. А с политической точки зрения успех проекта «Северный поток-2» означает банкротство курса Порошенко на строительство из Украины «анти-России». И одновременно банкротство политического курса Зеленского, который просто продолжает политику Порошенко. Ведь успех «Северного потока-2» стал возможен в первую очередь потому, что его активно поддерживают ФРГ и Франция – главные экономические локомотивы Европы. Если бы страны ЕС не поддерживали, то и не было бы никакого СВ-2, как в свое время из-за позиции властей Болгарии был остановлен проект трубопровода «Южный поток», – сообщает автор.

В то же время, подчеркивает Фомин, среди топ-политиков Украины только глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук пояснил, почему со стратегической точки зрения проект «анти-Россия» в первую очередь вредит именно Украине.

«Чем чревата политика превращения Украины в «анти-Россию» со стратегической точки зрения пояснил в своей статье «Будущее украинского и русского народов» Виктор Медведчук. Пояснил, в том числе, и на примере «Северного потока-2», ‒ отмечает журналист.

«Но нужно ли сегодня Европе государство, главной задачей которого будет сдерживание России? Ответ очевиден ‒ нет. В противном случае Украина получала бы намного больше поддержки и никакого «Северного потока-2» не было», – цитирует журналист оппозиционного политика.

«Согласно аргументации Медведчука, если весь смысл существования Украины – это конфронтация с Россией, то если Европа и Россия договорятся, тогда «государство Украина становится ненужным». И на примере «Северного потока-2» мы видим, что его слова подтверждаются, потому что Европа и Россия не только прекрасно договариваются, но и реализуют масштабные совместные проекты», – аргументирует журналист.

Как поясняет Фомин, в качестве альтернативы главный оппозиционный политик предлагает, чтобы Украина не создавала проблемы для России и для Европы, а помогала в решении этих проблем.

«Конечно, с любой концепцией места Украины в Европе и в мире можно соглашаться или спорить. Но, в том числе, и на примере «Северного потока-2» мы наглядно видим, что курс Порошенко – Зеленского – это тупик. И Медведчук стал первым среди топ-политиков Украины, кто поставил вопрос о том, какой должна быть здравая альтернатива тупиковой политике нынешней власти», – заключает политический обозреватель Александр Фомин.