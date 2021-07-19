На умный/дурак рассчитайсь!

Просто откровение какое-то, так много коллег, которых считал адекватными, вдруг начали валять дурака, изображать из себя типа либералов и все такое. Тут или мои дорогие коллеги валяют дурака, лукавят или действительно весьма низкого интеллекта, что жаль. Проще сказать, либо лгут, либо тупят.

Итак, о Крюковой. А при чем тут она вообще? Какая разница, какие слова она написала, какие убрала, какие у нее проблемы с личностью и внешностью? Все же проще — все началось со статьи Путина. Вот с этого надо начинать, а не с амбициозной журналистки, которая написала/опубликовала ответ.

Итак, далее написано для тех, кто не врет и не тупит. Путин обратился своей статьей, в первую очередь, к украинцам. Мол, ребята, «земля у вас богата, порядка вовсе нет». А потому, рассуждает далее Путин, тем, кто творит этот бардак, столько земли не надо, да и не достойны они такой большой и богатой страны. И ведет далее: давайте земли взад, тем более, что мы с вами один народ, заживем дружно, небось, не обидим. Вот краткое изложение основных мыслей статьи.

Подобное обращение историческое, поскольку такое случается нечасто. Последний раз примерно сто лет назад что-то такое говорил Ленин, а более трехсот лет назад — Алексей Михайлович Романов в переписке с Богданом Хмельницким. И оба раза процессы прошли успешно, что для Романова, что для Ленина. То есть был определенный исторический перелом, который привел к определенным последствиям. И в этом процессе со стороны Украины были и те, кто однозначно выиграл, и те, кто однозначно проиграл. Были и те, кому это все было как-то фиолетово.

И вот Путин запускает новый исторический процесс. Все, уже случилось, назад не запихнешь. И, внимание на экран, варианты ответов (сильно отредактировано по форме, но не по содержанию):

1. Не надо, у нас все хорошо.

2. Отлично, будем жить вместе.

3. У нас действительно плохо, но не настолько. Спасибо за участие, попробуем справиться сами.

Совершенно понятно, что современная украинская власть Зеленского, как и бывшая власть Порошенко, выбирает первый вариант. Это естественно, у них все хорошо. Но к ним и не обращались.

Выбор второго варианта означает предательство украинской государственности. Этот выбор Украина уже делала не раз. Поэтому сто лет назад его подсластили союзной республикой и (барабанная дробь!) украинизацией. И в этом вопросе пришлось наехать (уже тогда) на права местных русских, евреев, немцев, поляков, болгар, румын и еще с сотню этносов. Украинский национализм воспитан не столько в схронах УПА, сколько в кабинетах украинской партноменклатуры, многие из которых не были даже этническими украинцами. Но я это к тому, что Фарион и Ницой вполне себе могут существовать и в случае, когда Украина потеряет государственность, украинизация-то никуда не денется.

Ну, и третий ответ могут выбрать только умные люди. Жить вместе — это серьезно, нужно подумать, хорошо обсудить и, главное, не натворить глупостей как отказом, так и согласием.

И все это стало тестом на интеллект. Отмечу статью Виктора Медведчука и пост Михаила Мищишина, которые копнули глубоко и показали объем процессов, происходящих в украинской государственности и обществе. Я говорю о третьем варианте ответа.

А вот госпожа Крюкова выбрала первый вариант. Это говорит о том, что либо она считает, что у нас все хорошо, тогда зачем ей руководить оппозиционным изданием, либо она не понимает, что происходит, тогда ей не надо руководить вообще ничем. Вот на нее и кинулись масса читателей. А некоторые мои коллеги тупят/лукавят: «А шо такое? Не трогайте бедную девочку!» Так не в девочке дело.

Хорошо, мы вслед за Крюковой выбираем первый вариант. Это вариант войны с Россией, а также репрессии в сторону миллионов граждан, которые (внимание на экран) не считают, что тут все хорошо и что украинская государственность строится эффективно.

При этом (этот абзац для тупых и СБУ) никто не требует выбирать второй вариант. Украинская государственность может быть и эффективна, если построить ее по уму. Но для этого нужно ее строить, а не восхвалять, а при этом разрушать. Если руководство страны будет неэффективно управлять, то и государственность закончится. Подробнее читайте у Медведчука, здорово написано.

Поэтому Крюкова может выбрать первый вариант, но тогда мы должны нести ответственность за все, что происходит в Украине. А украинская власть никакой ответственности за происходящее не несет, только бюджет пилит (что традиционно). Почему они крадут, а мы должны нести ответственность? Это очень тонкие вопросы, требующие очень продуманного и деликатного подхода.

Теперь скажу проще. Если считаешь, что у нас эффективная власть, не надо идти в оппозицию, а тем более там командовать. Если внешние силы критикуют твою страну, то защищать ее нужно, но очень продумано и на пользу своей стране, своему народу, а не на пользу власти и тех, кто страну мучает.

Все вышеизложенное написано для тех, у кого есть мозги, для тех, кто понимает, какие политические процессы запущены, для тех, кто понимает, перед каким реальным выбором стоит Украина. А Крюкова и прочие уже из этих списков вычеркнуты, они сами себя вычеркнули, а нам обидно. Но ведь мы их не теряем, они такие были всегда, просто проявились.

Денис Жарких, 112 Украина

Редакция может не соглашаться с мнением автора.