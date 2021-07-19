Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал действия украинской власти в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и упрекнул Украину в подавлении оппозиции. Об этом пишет ведущая газета Баварии Münchner Merkur.

В публикации подчеркивается, что российский лидер назвал решения официального Киева в отношении Медведчука, который в мае был помещен под домашний арест по обвинению в государственной измене, неконституционными и незаконными.

Также немецкое издание отмечает, что Путин особенно раскритиковал действия в этом направлении украинской юстиции.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Прокуроры требовали взятия его под стражу, однако адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.