У украинского политикума нет достойного ответа на заявления президента России Владимира Путина о том, что в Украине правовой беспредел, что власть не отстаивает интересы народа и принимает экономически невыгодные для страны политические решения. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев».

Парламентарий подчеркнул, что вместо адекватного ответа украинские политики продолжают декларировать призывы отгородиться от России стеной и базами НАТО в прямом и переносном смысле этого слова.

«Это, мягко скажем, неумная, недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства. Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», ‒ уверен Виктор Медведчук.

Также он отметил, что, если отношения между РФ и Европой наладятся, Украина окажется окончательно вытесненной на обочину внешнеполитических отношений.

«Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития», ‒ подчеркнул лидер ОПЗЖ.