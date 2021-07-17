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Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз высказался в защиту председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и назвал его "украинским националистом". Об этом пишет ForumDaily, передает 112ua.tv.

«Во время "Прямой линии" Путин в очередной раз высказался в защиту Медведчука, которого назвал "украинским националистом», - напомнили в издании.

Вместе с тем в ForumDaily подчеркнули: "Теневым посредником" между Россией и Украиной часто называли кума Путина Виктора Медведчука - украинского политика и лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сейчас Медведчук находится под домашним арестом".

Также было отмечено, что Виктор Медведчук отвергает все обвинения и считает их политическим преследованием.

Напомним, польское издание "Кресы 24" написало о том, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоится до тех пор, пока будет продолжаться преследование председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
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