В последнее время Президент Украины Владимир Зеленский не только перенял риторику своего предшественника Петра Порошенко, а и превзошел его, превратив декларативные лозунги экс-президента в реальные репрессии, санкции и уголовное преследование по отношению к тем силам, которые выступают за диалог с Россией. Яркий пример – обвинение народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Об этом в эфире телеканала «Перший незалежний» сказал политолог Кирилл Молчанов.
Эксперт подчеркнул, что кроме давления на оппозицию, Зеленский продвигает законы, которые усиливают раскол в обществе.
«Теперь он (Зеленский. – Ред.), по сути, стал таким же «ястребом», как был Петр Алексеевич Порошенко. Только у него было «остаточне прощавай», а у Зеленского свои формы подачи материала – через закрытие телеканалов, через принятие законов, которые усиливают раскол в обществе, – закон о среднем образовании или об использовании украинского языка в сфере культуры», – отметил политолог.
По его мнению, во многом такие действия Президента обусловлены тем, что оппозиционные к власти политические силы и их представители выступают за примирительную повестку в отношении к России.
«Партии, которые выступают за повестку сближения взаимоотношений, как минимум экономических, с Российской Федерацией, поддаются жесткой обструкции. Это и санкции, и возбуждение уголовного дела против Медведчука, и наезды на ОПЗЖ. Вчера повестку вручили на допрос по Харьковским соглашениям депутатам от ОПЗЖ, включая Юрия Бойко. То есть это реальное желание закрыть рот тем силам, которые хотят выступить с примирительной повесткой к нашему ключевому соседу, от которого мы никуда не денемся хотя бы географически», – констатировал Кирилл Молчанов
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время