В последнее время Президент Украины Владимир Зеленский не только перенял риторику своего предшественника Петра Порошенко, а и превзошел его, превратив декларативные лозунги экс-президента в реальные репрессии, санкции и уголовное преследование по отношению к тем силам, которые выступают за диалог с Россией. Яркий пример – обвинение народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Об этом в эфире телеканала «Перший незалежний» сказал политолог Кирилл Молчанов.

Эксперт подчеркнул, что кроме давления на оппозицию, Зеленский продвигает законы, которые усиливают раскол в обществе.

«Теперь он (Зеленский. – Ред.), по сути, стал таким же «ястребом», как был Петр Алексеевич Порошенко. Только у него было «остаточне прощавай», а у Зеленского свои формы подачи материала – через закрытие телеканалов, через принятие законов, которые усиливают раскол в обществе, – закон о среднем образовании или об использовании украинского языка в сфере культуры», – отметил политолог.

По его мнению, во многом такие действия Президента обусловлены тем, что оппозиционные к власти политические силы и их представители выступают за примирительную повестку в отношении к России.

«Партии, которые выступают за повестку сближения взаимоотношений, как минимум экономических, с Российской Федерацией, поддаются жесткой обструкции. Это и санкции, и возбуждение уголовного дела против Медведчука, и наезды на ОПЗЖ. Вчера повестку вручили на допрос по Харьковским соглашениям депутатам от ОПЗЖ, включая Юрия Бойко. То есть это реальное желание закрыть рот тем силам, которые хотят выступить с примирительной повесткой к нашему ключевому соседу, от которого мы никуда не денемся хотя бы географически», – констатировал Кирилл Молчанов

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.