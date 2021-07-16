Депутаты от "Слуги народа" пытаются присоединиться к "истории успеха" Коммунистической партии Китая. Но на самом деле в направлении сотрудничества с Китаем лидирует не украинская власть, а оппозиция. Так эксперт-международник Виталий Киба в своей колонке прокомментировал случай, когда глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и руководитель парламентской фракции Давид Арахамия снялись в юбилейном ролике Коммунистической партии Китая.

"За 100 лет КПК прошла путь от небольшой горстки единомышленников до партии власти в стране, которая владеет одной из самых мощных экономик мира и претендует на роль мировой сверхдержавы, оспаривая первенство у США… 14,723 триллиона долларов США – это объем валового внутреннего продукта Китая в 2020 году (данные World Bank). Для сравнения, ВВП США – $20,937 триллиона, России – $1,483 триллиона", – цитирует эксперта Голос юа.

"Сегодня у каждого украинца есть как минимум несколько вещей, сделанных в КНР. Это могут быть джинсы, рубашка, туфли. И, конечно же, гаджеты. Более 90% мобильных телефонов, которыми пользуются украинцы, сделаны в Китае. Практически 100% ноутбуков – это тоже КНР. Неудивительно, что украинские политики тоже стремятся присоединиться к "истории успеха" Китайской коммунистической партии", – добавил он.

При этом, как отметил Киба, на практике слова "слуг" не совпадают с реальными делами украинской власти, потому что китайская компания подала на Украину иск в международный коммерческий арбитраж на сумму 3,6 миллиарда долларов.

"Продолжается громкий скандал, связанный с тем, что президент Владимир Зеленский отобрал у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited завод "Мотор Сич", а СБУ наложила арест на 56% акций, которые приобрели китайцы. Китайская компания подала на Украину в международный коммерческий арбитраж – и в перспективе наша страна должна будет заплатить 3,6 миллиарда долларов", – аргументировал эксперт.

На самом деле, пояснил Киба, не партия власти, а оппозиция во главе с Виктором Медведчуком лидирует в направлении сотрудничества с Китаем.

"С 2019 года в Верховной Раде действует межфракционное объединение "Один пояс – один путь", созданное депутатами "Оппозиционной платформы – За жизнь" во главе с Виктором Медведчуком. "Один пояс – один путь" – это на сегодняшний день главный международный проект Китая. Китай продвигает "Один пояс – один путь" как новую модель сотрудничества со всем миром", – подчеркнул эксперт-международник.

"Кроме того, ОПЗЖ выдвинула инициативу присоединения Украины к европейскому формату "17+1", который объединяет страны Европы, нацеленные на сотрудничество с Китаем. Посол КНР в Украине Фань Сяньжун во время видеоконференции с депутатами ОПЗЖ пообещал поддержать идею участия Украины в формате "17+1". "Делайте нам официальное предложение – мы поможем", – пообещал посол Китая Фань Сяньжун", – заключил эксперт-международник Виталий Киба.