Печерский районный суд прогнозировано продлил домашний арест одному из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку до 7 сентября. Этого и следовало ожидать после вердикта того же суда накануне, 7 июля.

В среду буквально за десять минут, без адвокатов и "подозреваемого" судьи славного "органа" продлили следствие по так называемому делу о госизмене Медведчука – Козака на шесть месяцев (до 11 ноября 2021 года).

На этот раз судебное заседание длилось с девяти утра до поздней ночи. При этом кондиционер в помещении не включили, что было похоже на издевательство над людьми. Правда, сам судья Вовк периодически отлучался подышать свежим воздухом в совещательную комнату. И, естественно, получить "свежие" указания из Офиса президента. Виктор Медведчук не зря же назвал уголовное дело, возбужденное против него, фабрикацией по приказу Зеленского. Кстати, такие же номера откалывал 10 лет назад судья Родион Киреев. На первом заседании по делу Тимошенко все тоже обливались потом, потому что Киреев не разрешил включить кондиционер. И где теперь тот Киреев? Прячется где-то за границей с волчьим билетом. Хорошо бы Вовку и компании помнить, как сложилась судьба Киреева, Чауса и других судей, решивших жить "по беспределу".

Если вот это все не политические репрессии, то Юлия Мендель — настоящая писательница. В ОП решили, что политические репрессии — это хороший инструмент для операции по устрашению украинского политикума. Типа смотрите, что может случиться с вами, если не будете исполнять "приказы великого главнокомандующего". На первых порах это работало. После закрытия трех оппозиционных телеканалов (NewsOne, "112", ZIK) Пётр Алексеевич так испугался санкций Зеленского, что в течение трех часов переоформил на себя право собственности на канал "Прямой". До этого канал формально принадлежал экс-"регионалу" Владимиру Макеенко.

Но относительно Порошенко Офис президента до сих пор придерживается тактики осторожного прессинга. Уголовные дела в отношении Петра Алексеевича то закрываются, то вновь возбуждаются. Сажать "гетьмана" даже под домашний арест пока не стали. Действительно, вдруг в Раде голоса понадобятся? Ведь в феврале 2020-го "слугам" не хватало голосов, чтобы разрешить продажу земли. И тогда дали голоса "Европейская солидарность" Порошенко и "Голос" Сороса - Пинчука. Другое дело Медведчук, к которому уходят 7 из 10 избирателей, голосовавших за Зеленского. Обыски в офисах ОПЗЖ, задержания представителей "Украинского выбора", которых также обвиняют в государственной измене, санкции в отношении не только самого Медведчука, но и его супруги — Оксаны Марченко.

Тут Зеленский ни в чем себя не ограничивает. Основная причина вовсе не в суперпатриотизме, которым автор репризы "Украина — порноактриса" воспылал буквально через год своего президентства. Просто уж очень явно качнулся политический маятник. Очень быстро люди, которые доверчиво проголосовали за экс-комика, наелись досыта "новых лиц" во власти. Откровенно убогое зрелище. "Команда Зе" оказалась сборищем невменяемых домохозяек, собачьих парикмахеров и свадебных фотографов. Их молодость, как стало понятно, вовсе не козырь в игре против представителей "отживающего политического поколения". Наоборот, выяснилось, что новое поколение "мерчандайзеров", выросшее после развала "тоталитарного совка", оказалось символом деградации всего. Начиная от интеллекта и заканчивая этическими ценностями.

Поэтому рейтинги "Оппозиционной платформы" пошли вверх. Несмотря на все усилия офиса Зеленского, его партия "слуг" катастрофически теряла в рейтинге, и разгром на досрочных парламентских выборах стал для "СН" вполне реальной перспективой. Поэтому была принята стратегия введения прямых репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком. Репрессии — это мы так культурно называем "мочилово по беспределу". Уже неоднократно писалось, что санкции против граждан Украины — это незаконный и неконституционный способ сведения счетов с политической оппозицией. Да и не только с ней, поскольку с помощью санкций так называемого СНБО сейчас внаглую осуществляется передел финансовых потоков и рынков. Однако на подобные "мелочи" абсолютно никто в окружении Зеленского не обращает ни малейшего внимания.

Они наперегонки носят своему "шефу" данные "социологических исследований": во втором туре вы, луноликий, уверенно побеждаете и Порошенко, и ставленника "Оппозиционной платформы"! Без вариантов! Можете спокойно идти на второй срок, еще столько дел можно провернуть, не вся земля и игорные лицензии распроданы, не все схемы распила денег на бюджете освоены!

Для электората юго-востока в спешном порядке создается масса псевдооппозиционных проектов с целью распылить избирателей "Платформы" между различными псевдооппозиционными проектами. Все делается для того, чтобы не допустить роста рейтинга Медведчука и "ОП".

На бумаге "схема" работает. Более того, репрессии в отношении Медведчука позволяют создать для США иллюзию "непоколебимого курса офиса Зеленского на войну с РФ". Классическая подмена понятий. Расправу над конкурентом выдают за проявление "стратегического партнерства". Но в реальности все будет по-другому. Политика, особенно украинская, — это игра в шахматы костяшками домино. Результат совершенно противоположный ожидаемому. К примеру, Леонид Кучма, отец нынешней олигархической системы, рассчитывал просидеть три срока. Но возник "кассетный скандал", забурлило, и Леонид Данилович едва второй срок досидел. Да тот же Зеленский стал президентом в результате удивительного стечения обстоятельств. Уникальная консолидация против Порошенко способствовала его победе. Повторить подобное уже не представляется возможным.

Еще раз повторю: маятник качнулся в обратную сторону. От "новых лиц" уже всех тошнит. Креативные заморочки с шоуменами, клоунами и артистами тоже не работают. Опять возвращается время классических идеологических структур. И действия Зеленского этому способствуют. Теперь голосовать за кота в мешке, который кривлялся на экранах ТВ, уже никто не будет. Поэтому можно продолжать "рисовать" рейтинг в 30 и более процентов. Толку никакого. Это все фейк. Да и "война" с тещей Медведчука и Филей Киркоровым еще более просадит рейтинг Зеленского. Зеленский, который пытается играть роль грозного "Порошенко-2", теперь в глазах народа — человек, который воюет с пожилой женщиной и "королем поп-музыки". "Мелко, Хоботов!". Мелко, смешно и жалко. Минимум минус 3% от рейтинга. Скачем дальше!

Оригинал на сайте "Антифашист"