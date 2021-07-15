Верховная Рада переименовала село Голобородько в Полтавской области в Новоселовку, сообщается на сайте парламента.
За проект постановления №5570 проголосовали 320 народных депутатов.
Село Голобородько переименовано в рамках «декоммунизации», Новоселовка – его предыдущее название.
По данным Украинского института национальной памяти, после оккупации УНР большевистской Россией село Новоселовка неподалеку Пирятина переименовали в Голобородько в честь Ивана Голобородько, который руководил отрядом красных партизан и устанавливал коммунистическую власть на территории Украины.
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