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Верховная Рада переименовала село Голобородько в Полтавской области в Новоселовку, сообщается на сайте парламента.

За проект постановления №5570 проголосовали 320 народных депутатов.

Село Голобородько переименовано в рамках «декоммунизации», Новоселовка – его предыдущее название.

По данным Украинского института национальной памяти, после оккупации УНР большевистской Россией село Новоселовка неподалеку Пирятина переименовали в Голобородько в честь Ивана Голобородько, который руководил отрядом красных партизан и устанавливал коммунистическую власть на территории Украины.
ForUm
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