Украина полностью находится под внешним управлением, о чем вчера совершенно справедливо написал в своей статье президент России Владимир Путин. Ярким примером этому является вчерашняя встреча украинского президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. В очередной раз стало понятно, что нашего президента, в отличие от лидера оппозиции Виктора Медведчука, мировые политики совершенно не воспринимают всерьез.

Зеленский, как полагается, пожаловался Меркель на "Северный поток - 2" и на донбасский тупик. Та ответила в духе: "Мальчик, ты водочки налей, пока мы с Байденом будем обсуждать, что с тобой делать. Да, и не забудь выполнить "формулу Штайнмайера", которую ты все никак имплементировать не можешь и всех уже достал своими отговорками". Уверен, что именно в таком духе и происходил разговор за закрытой дверью. Иначе вряд ли фрау Меркель публично заявила бы, что мол, встреча с Зеленским - это хорошо, но окончательно вопрос Украины она будет обсуждать с президентом США Джо Байденом.

В отличие от Зеленского, Медведчука уважают и на Западе, и в России. И с ним никто никогда не позволял себе говорить в таком духе, как с нынешним президентом. И тем более откровенно давая понять, что он - всего лишь промежуточное звено между "взрослыми дядями".

Медведчук договаривается раз и навсегда. Вспомните хотя бы его договоренности о внеочередных поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", которую осенью одобрит ВОЗ, а также о технологиях по ее изготовления. Лидер оппозиции получил твердые гарантии снижения цены на газ на 25%, что позволило бы существенно сократить суммы в платежках для простых украинцев. А его плану по урегулированию конфликта на Донбассе аплодировали в Страсбурге, Париже, Германии и Москве!

Благодаря личным договоренностям Медведчука из плена ОРДЛО были освобождены полторы тысячи украинцев. Оппозиционный политик - единственный, кто соблюдает интересы страны, а не пытается угодить "партнерам", принеся в жертву интересы своей нации. Даже Путин это отметил, назвав его настоящим националистом!

Конечно, Зеленский рядом с Медведчуком чувствует свою политическую ущербность. И именно поэтому пытается сделать все, чтобы убрать из политики человека, сумевшего, пребывая в оппозиции, сделать для страны больше, чем сам Зеленский. В ход пошли даже "грязные приемы": травля семьи, близких и соратников. Но президент жестоко просчитался, если надеялся, что Медведчук испугается и покинет свою страну. Он, присутствуя на каждом из заседаний суда в нечеловеческих условиях, в очередной раз доказывает: правда за ним, и он будет бороться до конца. Медведчук, в отличие от Зеленского, никогда не сдаст Украину и не предаст свой народ.

Оригинал на сайте Корреспондент