В понедельник президент России выпустил статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

Материал говорит в основном о трех вещах.

Первая - что украинцы и русские один народ, что доказывается на исторических примерах. Вторая - Украина получила от России благодаря большевикам огромные территории (юго-восток и Крым). И, если она продолжит становиться "анти-Россией", то страна может разрушиться в том числе по границе этих территорий.

При этом Путин дает и альтернативу - повернуть вспять процесс разрыва с Россией и давления на русских в Украине. Со своей стороны президент РФ пообещал никогда не превращать свою страну в "анти-Украину".

Статья вызвала резонанс в Украине. Свою позицию высказали лидеры мнений, политики и президент Владимир Зеленский.

"Страна" собрала и публикует их реакцию.

Зеленский назвал Россию "Каином"

На статью достаточно сжато, но пока без критики отреагировал президент Владимир Зеленский. Тему глава государства затронул на форуме "Украина 30", где перед этим дал свое определение понятию "украинский народ".

"Первое предложение нашей Конституции дает определение понятию "украинский народ". Это граждане Украины всех национальностей. Это первый вопрос, который требует внимания, и действительно, это очень важно", - заявил он и пообещал скоро представить законопроект о "национальных сообществах".

Причем последнее определение Зеленский решил использовать вместо прежнего термина "нацменьшинства" (дескать, у нас никто не в меньшинстве). Но насколько реально будут учтены права разных национальностей, включая русских, в этом законопроекте - пока непонятно. До сих пор процесс шел в обратном направлении.

Эти заявления Зеленского напрямую касается Путина, который в нынешней статье, и ранее обвинял украинскую власть в угнетении русских, их языка и культуры. И критиковал законопроект "О коренных народах", в число которых русские не вошли.

Гуманитарный фронт вообще, судя по всему, становится одним из ключевых в отношениях Киева и Москвы. И статья Путина в этом смысле выглядит как программная: теперь в России станут официальными его тезисы о том, что украинцы - это те же русские, а часть украинских территорий - исторически тоже русские.

Впрочем, пока о статье Зеленский отозвался нейтрально и даже в чем-то положительно.

Сказал, что не читал ее целиком. Но те отрывки, которые Зеленский прочитал, показывают, что Путин "глубоко проработал вопрос", потратив много времени на изучение темы.

"Я бы предоставил ему много материалов, которыми можно было бы воспользоваться в другой статье, в будущем", — заявил Зеленский. Но не преминул высказать сходу и претензии, намекнув, что Россия - Каин, а Украина - Авель.

"Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории".

Впрочем, Зеленский положительно оценил тот факт, что статью опубликована на сайте Кремля и на украинском языке. Более детально он пообещал ее проанализировать в будущем, после того как прочтет целиком.

"Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время: детально почитаем и если надо, чтобы эта статья нашла ответ - вроде бы она же написана по-украински… значит надо, чтобы мы что-то ответили. Ну подумаем", - заявил президент Украины.

Впрочем, те, кого Зе привел во власть, уже "подумали". Министр информационной политики Александр Ткаченко раскритиковал публикацию Путина и высказал мнение, что на практике в России ущемляются национальные меньшинства.

"Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы "единстве" россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам, как трактовать свою историю. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды Сталин. Который не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик. Такая трактовка правды известна сейчас и в России, по конституции гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе РФ, но в реальности - пренебрегает правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства. Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе.

Читая подобное, советую сразу включать критическое мышление. И помнить о реальных действиях, что делает Россия против Украины - война, сеяние вражды и лживая пропаганда.

А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналось славное становление Киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия".

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Facebook много полемизировал со статьей Путина, а потом опубликовал фото, как в Раде "казаки пишут письмо Путину".

"Уже пишем ответ Путину на его статью.

Берем пример с наших предков. Вов, тебе понравится!

В принципе основную часть ты может уже и читал, но кое-что добавим, как говорится, от себя".

Таких постов было много - националисты призывали не обращать на статью Путина внимания, мол, никакого влияния на Украину она иметь не будет.

С ними не согласился бывший нардеп от партии Порошенко, директор Института будущего Вадим Денисенко. Он написал большой пост, в котором призвал не относиться к публикации легкомысленно.

"Путин задал новый информационный тренд и - хотим мы того или нет - Украина будет вынуждена жить в его парадигме. Поэтому следует дать ответ на ряд ключевых вопросов нашего будущего.

Почему именно сейчас.

О том, что подобная статья появится, Путин намекнул еще 13 дней назад на "горячей линии", когда общался с россиянами. Тогда он заявил, что мы и россияне - один народ. Появление этой статьи именно 12 июля связано с визитом Зеленского к Меркель. Кроме прямого посыла украинцам там не менее прямой посыл европейцам и США: "Я готов к разделению Европы, хотите вы этого или нет". Есть еще и непосредственный посыл немцам: вы никуда от нас не денетесь и будете поддерживать "Северный поток-2" и другие наши начинания, несмотря на то, будем ли мы воевать с Украиной. США же Путин недвусмысленно дал понять: на этой территории он хочет устанавливать свои правила.

Главный посыл украинцам

К статье Путина в Украине отнеслись легкомысленно - мол, пожилой диктатор совсем сошел с ума и пишет откровенную чушь. Однако на эту историю следует смотреть шире. На первый взгляд главный посыл статьи Путина всем украинскам: вас не существует. Но это долгий многолетний путь по изменению идеологии, что возможно лишь при смене власти. В краткосрочной же перспективе основной посыл этой статьи: вы должны бояться уже, ведь дамоклов меч моего (Путина) безумия может упасть на Украину в любой момент. Главная цель этого текста - посеять страх, с одной стороны может захватить нашу НЕ смелую элиту, а с другой - широкие массы. Параллельно прямым текстом сказано, что вы или входите в российскую орбиту, или вас не станет как государства. Следует отметить: сейчас это прежде всего психологическая атака".

"Худшее, что может произойти, - это сделать вид, что этой статьи не было и все как-то рассосется", - делает вывод Денисенко.

В депутатском лагере раздавались и другие мнения.

Нардепу Евгению Шевченко, которого недавно исключили из "Слуги народа" за визит к к президенту Беларуси, понравилась статья Путина. При этом он добавил, что готов подставить плечо президенту Зеленскому.

"Прочитал Путина. Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси.

Есть и видение будущего. Пока это видится, как углубление конфликта, вплоть до военной фазы, если продолжится здесь внешнее управление и антирусская идеология.

Мы можем соглашаться или нет, аргументы всегда найдут против позиции Путина.

Реальность такова, что нужно возвращать Украине свою субъектность, освободившись от диктатуры запада. Иначе разорвут нашу страну. А я так этого не хочу.

В перспективе уже сейчас понятно, что без изменения политического курса нам не обойтись.

И Беларусь, как никто нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией. Ибо только глупые или лживые политики говорят нам, что проблемы Украины в режиме Путина или Лукашенко, а сменив их - мы решим все наши невзгоды и вернём все наши территории. Это не так, Путин и Лукашенко лишь внешнее проявление воли своих граждан.

И наши проблемы не закончатся никогда, потому как начиная с 2004 года украинские политики повернули нашу страну против русских, а последнее время и против белорусов не спросив этого у собственного украинского Народа. Сменить своих соседей мы не сможем, менять нужно прежде всего политику в отношении собственных граждан не согласных с националистами и американистами, и политику в отношении России и Беларуси.

Ведь это наши братские народы.

Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово. Прежде всего перед своими людьми - тебя избравшими".

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин написал:

"Украинская версия статьи Путина об отношениях между двумя народами для думающих людей должна была бы красиво закрыть споры в духе "Чому не державною?!" Кремль тоже может высказаться на блестящей мове. Но думающих среди ура-патриотов почти нет".

"Снова очертил красные линии"

Телеграм-канал Политика страны пишет о стратегических посылах статьи Путина - теперь его концепция украинской истории станет по сути официальной в России.

"У статьи Путина есть много отсылок к актуальной повестке. Но у нее есть и иное преломление. Более стратегическое.

По сути впервые Путин системно выписал и своим авторством утвердил новую официальную концепцию истории взаимоотношений России и Украины, русского и украинского народов.

До сих пор в России господствовала несколько видоизмененная советская концепция этого вопроса ("два братских народа"). Путин же предлагает совсем иную концепцию - "украинцы и русские - это один народ", "часть территорий исторической России большевики несправедливо передали Украине", "украинцев пытаются выдернуть из единого народа и превратить их в антирусских" и т.д.

Теперь в рамках этой концепции в России перепишут учебники в школах и ВУЗах, снимут фильмы сериалы, о ней будут говорить много по телевизору и в ютюбе.

И через эти каналы, в свою очередь, новая концепция будет транслироваться и для украинцев. Точнее для той части украинцев, которые выступают за дружбу с Россией и потому могут воспринимать аргументацию о "едином народе". А возможно - и сами себя станут с "единым русским народом" ассоциировать".

Политический эксперт Андрей Головачев разложил статью Путина на формат кнута и пряника.

"Статья Путина: кнут и пряник для Украины

Если называть вещи своими именами, то в своей статье Путин совершенно однозначно и определённо предъявил и " обосновал" территориальные претензии к Украине.

Мол, панове, все что большевики вам отписали после 1922г. надо вернуть. С чем пришли в СССР с тем и уйдете.

Лично для меня в этом ничего удивительного нет. Сразу после победы майдана, когда Украина радикально сменила свой геополитический вектор, я писал о неизбежности территориальных претензий со стороны России в ответ на разворот Украины. И Крым и Донбасс это было только начало.

В сущности статья Путина дала официальный старт началу в России новой "патриотической истерии" , направленной на возвращение " исконно русских земель".

Известно, что ничто не дает такой быстрый рост рейтинга любому правителю, как его воинственная риторика и территориальные претензии.

Путин выбрал момент для статьи накануне выборов в ГД, на которых он просто обязан победить , и победит, с огромным успехом, продемонстрировав единство вождя и народа

Кроме того, статья - это определённый месседж участникам крымской платформы. Действительно, после таких территориальных претензий на половину Украины , обсуждать возврат Крыма, будет выглядеть как то мелко и , я бы сказал, не актуально что ли. Путин, кстати, всегда играет только на повышение ставок.

Территориальные претензии - это кнут.

Но Путин показывает и пряник. Мол , если Украина откажется от нынешнего проамериканского курса и разделит концепцию " единого народа", т.е. пойдет на отношения с Россией по типу отношений США- Канада или Германия - Австрия, то вполне возможно, что Россия откажется от своих территориальных претензий.

Когда меня спрашивали будет ли ответ Путина и если будет, то какой, в ответ на арест Медведчука и его каналов , то я всегда отвечал , что обязательно будет и он будет очень болезненным. Ещё раз : Путин всегда принимает вызов и всегда повышает ставки.

Ну, теперь вы уже знаете каким стал ответ Путина.

Интересно, какой будет реакция украинской власти. Самой неудачной реакцией будет попытка Зеленского использовать претензии Путина для усиления своего авторитаризма, то есть для укрепления режима личной власти. В этом случае вероятность войны в период каденции Зеленского будет приближаться к 100%".

Общественный деятель Максим Гольдарб сделал 11 выводов из публикации президента России.

"1. Не лирика, не эмоции, не крик души, а понятно обозначенная и аргументированная государственная программа, касающаяся защиты национальных интересов.



2. Как всё, что он делает, появилась в свой срок, в своё время (в тч с необходимо выдержанной классической паузой после встречи с американским коллегой).



3. В который раз очерчивает одну из ранее озвученных им "красных линий" - Украина не должна быть использована как угроза интересам России. А именно так её сейчас воспринимают, и созданная модель - "анти-Россия" - неприемлема и должна быть аннулирована (о механизмах позже): "курс … на формирование …государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения".



4. Для этого, в тч, оснований для пересмотра "волюнтаристских территориальных манипуляций", результатов "произвольной перекройки границ" - более чем достаточно.



5. Исторических, духовных, глубинных, экономических, опытных, выгодных оснований для сближения многократно больше, чем для разрыва и вражды. Сближение - естественно и выгодно для народов, разрыв - искусственно создан и явно противоречит их исконным интересам.



6. Отношение к украинскому коллеге: не интересен, не вызывает уважения и симпатии и желания встречаться и общаться. В тч из-за лжи ("обещания оказались враньём"), полной зависимости и отсутствия субъектности.



7. Цели и задачи власти и народа у нас - диаметрально противоположные. Именно власть "растранжирила, пустила по ветру достижения многих поколений".



8. Нескрываемо жёсткое, отрицательное отношение к украинским олигархам, как к врагам страны, "ограбившим народ Украины, …, готовым продать мать родную, чтобы сохранить капиталы".



9. Для запада Украина всегда (и в ретроспективе, и сегодня) - лишь инструмент создания проблем для России плюс ресурсы. Люди неинтересны совершенно. Так было, так есть, так, не дай Бог, и будет. До последнего …ресурса.



10. В отличие от запада, "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией".



11. Окончательные выбор и решение будут за украинским народом, не за властью. Судя по лейтмотиву статьи, в обозримо близкое время".

Украинский писатель Игорь Лесев написал, какие наблюдения Путина считает интересными.

"Статья у Путина концептуальная. Она дает понять даже самым тупым и недоразвитым, почему Россия Путина такая, а не какая-то другая. Почему она действует так, а не иначе. Где возможно о чем-то договориться, а где – невозможно. И где ТО САМОЕ, что никогда не будет воспринято Кремлем.

Если очень коротко, то путинская Россия готова сосуществовать с Украиной, в которой присутствует русское. "Русское" - это очень широкое понятие, но несомненно, что он начинается с русского языка. И даже первый на селе русофоб, желающий гореть в аду всей путинской России, но "неожиданно" пишущий свои посты на русском – это уже носитель этой самой русскости.

Еще по Донбассу интересное наблюдение. "Украине Донбасс не нужен", - размышляет Путин. Но раз он не нужен Украине, то кому он нужен тогда? Бразилии? Может, Англии?... У Зеленского был шанс и полное расположение Мордора. Но теперь нет ни глухого угла, ни волчьего расположения. Донбасс потерян", - полагает Лесев.