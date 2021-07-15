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Возможная встреча российского Президента Владимира Путина с украинским Президентом Владимиром Зеленским, затрудняется тем, что Минские соглашения остаются невыполненными, а также несоответствием между позиционированием Зеленского себя как демократического лидера и реальными его действиями. Об этом пишет ведущий пакистанский интернет-ресурс UrduPoint.

В публикации подчеркивается позиция Кремля относительно беспрецедентного давления и незаконного уголовного преследования украинской властью председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, согласно которой Президент Зеленский никак не соответствует образу современного, демократического лидера, которым он так хочет казаться.

«Этот образ (Зеленского. – Ред.) не соответствует абсолютно беспрецедентному давлению на политических оппонентов, стремлению избавиться от своих самых успешных политических соперников путем возбуждения уголовных дел», – цитирует  Urdu Point слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Президента России Владимира Путина.

Также ближневосточное медиа отмечает, что камнем преткновения в отношениях Киева и Москвы остается и отказ украинской стороны выполнять условия Минских договоренностей, принятых лидерами «нормандской четверки» с целью остановить войну на Донбассе и обеспечить политическое разрешение затянувшегося конфликта.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

«Решение несправедливое, оно построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, ‒ сказал Медведчук. – Суд не учел доводов защиты. Но я лично, как и представители моей защиты, был готов к любому решению, потому что мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы».
ForUm

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