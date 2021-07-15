Согласно социологическим исследованиям, украинцы считают, что развитие нашей страны тормозят три основные проблемы: нерешенный конфликт на Донбассе, коррупция и тотальная некомпетентность власти, которая в том числе проявляется и в преследовании председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

«Именно дело Медведчука показывает некомпетентность власти. Дело против человека, который является автором мирного плана, который признан в Европе; человека, который инициировал парламентское измерение «нормандского формата», а также человека, который договорился и инициировал снятие экономических санкций, что позволило продукции украинских предприятий вернуться на рынки России, который инициировал производство вакцины здесь, в Украине, и который договорился о скидке на газ для украинцев на 25%», – подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что именно все вышеперечисленные достижения лидера оппозиции и стали причиной санкций против него и впоследствии обвинений в государственной измене. Так как украинская власть не смогла перенести то, что его вклад «на благо Украины был весомее», чем у команды Зеленского.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.