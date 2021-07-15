также в разделеПолитика
Разумков считает, что СНБО не может определять, кто является олигархом 4
Второй транш ЕС будет предоставлен Украине после судебной реформы 10
В «Слуге народа» считает Авакова лучшим вариантом на пост мэра Харькова 14
Рада уволила Авакова 26
Комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом гербе Украины 13
Рада переименовала День защитника Украины 36
Сопротивление судебной реформе: В ОПУ отреагировали на решение ВС по Тупицкому 40
Претендент на главу МВД хвалил скандальную диссертацию Кивы 37
Зеленский обещает вернуть доверие к суду 13
Арахамия анонсировал закрытое мероприятие «слуг народа» с участием Зеленского 13
Путин внимательно следит, уяснил ли Зеленский со своим офисом его четкую позицию по делу Медведчука 33
Комитет рекомендует Раде определиться относительно отставки Авакова 21
Внеочередное заседание Рады длилось 3 минуты 28
Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого 246
Белковский: В Украине поддержка Кремля гарантирована только Медведчуку и той полистсиле, представителем которой он является 16
Нардепы отозвали поправки к закону о госязыке 31
Эксперт: Следствию нечем подкрепить обвинения против Медведчука 21
Рада поддержала закон об Этическом совете и дисциплинарных инспекторах ВСП 15

Согласно социологическим исследованиям, украинцы считают, что развитие нашей страны тормозят три основные проблемы: нерешенный конфликт на Донбассе, коррупция и тотальная некомпетентность власти, которая в том числе проявляется и в преследовании председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

«Именно дело Медведчука показывает некомпетентность власти. Дело против человека, который является автором мирного плана, который признан в Европе; человека, который инициировал парламентское измерение «нормандского формата», а также человека, который договорился и инициировал снятие экономических санкций, что позволило продукции украинских предприятий вернуться на рынки России, который инициировал производство вакцины здесь, в Украине, и который договорился о скидке на газ для украинцев на 25%», – подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что именно все вышеперечисленные достижения лидера оппозиции и стали причиной санкций против него и впоследствии обвинений в государственной измене. Так как украинская власть не смогла перенести то, что его вклад «на благо Украины был весомее», чем у команды Зеленского.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги