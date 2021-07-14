Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который претендует на должность министра внутренних дел, написал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы.

Об этом пишет ZN.ua, получившее в распоряжение соответствующий документ.

Справка о «практическом внедрении результатов диссертационного исследования» Кивы датирована 25 января 2021 года.

Издание отмечает, что этот документ свидетельствует, что Монастырский – человек команды. Известно, что пока еще действующий министр внутренних дел Аваков делал все необходимое, чтобы приближенном к нему депутату Илье Киви найти место в рядах ОПЗЖ. Монастырский показательно поддержал новоиспеченного «профессора».

Во-вторых, документ свидетельствует о проблемах с академическими и моральными ценностями, вероятного, нового руководителя главного силового ведомства страны.

Как сообщал ForUm, 14 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Аваков является единственным министром, которому удалось поработать во всех составах Кабмина после Революции Преимущества: он возглавлял МВД в двух правительствах Арсения Яценюка, правительстве Владимир Гройсман, остался на этой же должности в Кабмине Алексея Гончарука и правительстве Дениса Шмыгаль.

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тема диссертации - «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Члены комиссии единогласно проголосовали «за».

Во время защиты Кива не смог ответить на вопрос оппонента.