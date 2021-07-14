Президент России Путин продолжает держать руку на пульсе и внимательно следить за тем, как до украинской власти во главе с Зеленским дошло его послание относительно дела Медведчука. Российский лидер четко дал понять, что ему не о чем говорить с Киевом, пока власти преследуют лидера украинской оппозиции. По его же словам, вопрос нормализации украино-российских отношений и в целом будет зависеть от исхода дела Медведчука.

Казалось бы, что непонятного в четко обозначенных Путиным условиях двусторонней встречи лидеров двух стран? Но, по всей видимости, это простейшее уравнение может оказаться слишком сложным для Зеленского.

Сейчас президент РФ будет пристально следить за каждым шагом Зеленского на предмет того, продолжит ли он "закрывать гештальты" и незаконно преследовать Медведчука посредством сфабрикованных доказательств. Очевидно, что если до Зеленского все-таки не дойдет, ответ Путина в виде санкций или очередных военных учений РФ на границе не заставит себя долго ждать. К слову, первый такой "привет" уже прилетел украинской власти в минувшую субботу, 3 июля, когда Россия ввела очередные санкции, расширив список запрещенных к ввозу в РФ украинских товаров.

Зеленский должен осознать, что ему не удастся уже ни при каком раскладе "перетянуть одеяло на себя". Ему в кратчайшие сроки необходимо прислушаться к голосу разума и через свои карманные институции отменить домашний арест Медведчука.

Только после этого у него появится возможность пойти на деэскалацию отношений с Россией через личную встречу с Путиным. После этого, глядишь, Зеленский наконец-то признает, что выполнение минских соглашений – это единственный путь к урегулированию ситуации на Донбассе, а мирный план Медведчука о прямых переговорах – единственный механизм для возвращения этих территорий.

Конечно, учитывая клоунское прошлое (да и настоящее) Зеленского, тяжело поверить в то, что на него вдруг снизойдет озарение и он поставит на паузу свою политику разрушения. Не дают такой надежды и его друзья Данилов и Ермак, которых больше интересует продажа собак и барыжничество. О депутатах "Слуги народа", которые уже увенчались славой любителей проституток и легких денег, в контексте жесткой политики и говорить не о чем.

Но мечтать-то нам никто запретить не может.

Оригинал на сайте "Скептика"