Украинская власть сможет наладить отношения с Россией и заручиться поддержкой Кремля только благодаря председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом в интервью изданию Lenta.ru заявил политолог и публицист Станислав Белковский.

Он напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что судьба Медведчука является препятствием для ближайшей встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Видимо, пока он не выйдет из-под домашнего ареста, переговоры не состоятся. Это не единственное, но это одно из условий", - отметил политолог.

"Путин хорошо знает дворцовый этикет и протокол, и он, конечно, был очень раздражен гонениями на Медведчука. Но он не мог говорить об этом в открытую и сразу — это было бы несолидно. Но Путин даже упоминал несколько раз Медведчука публично, в том числе во время "прямой линии" с народом, что еще раз подчеркивает, что этот вопрос его занимает. Ситуацию надо рассматривать с учетом того, что для Путина в целом личное важнее политического. Иногда бывает и наоборот, но в целом так. Именно поэтому он держит при себе своих друзей всю жизнь и никогда не удаляет от себя, если только они не совершают роковых ошибок... Такие же сюрпризы может преподнести и казус Медведчука. Уже очевидно, и господин Песков это сказал, что встреча президентов не состоится, пока судьба Медведчука не изменится", - добавил политолог.

Белковский заявил, что Зеленскому важно лишить ключевого влияния на политику пятого президента Петра Порошенко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. И для этого он предлагает обществу некие инициативы, которые в будущем вряд ли будут реализованы.

"В этом смысле Зеленский и дальше будет двигаться этим путем. Встреча с Путиным, естественно, не является самоцелью. Для Зеленского скорее сейчас важно предлагать украинскому обществу какие-то инициативы, часть из которых реализовать можно, а часть — заведомо нет. Но в этой "нереализации" инициатив будет виноват не он, с точки зрения преподнесения этого общественному мнению, а кто-то другой. Например, Украина очень хочет вступить в НАТО, но ее туда не берут. Зеленский очень хочет встретиться с Путиным, но из-за "проклятого" Медведчука тот с ним не встречается. Тем самым Медведчук "виноват", а Зеленский - "жертва злых козней". Все это элементы одной большой пиар-стратегии, имеющей главную цель — обеспечение второго срока, который не был заявлен им во время прихода к власти в 2019-м. Зеленский поэтому и изменился", - отметил он.

Политолог также добавил, что в Украине создаются новые политические силы в противовес ОПЗЖ, которые ориентированы на русскоязычный электорат. В качестве примера он привел проект Бориса Колесникова "Наш дом - Украина".

"Естественно, Колесников действует в интересах олигарха Рината Ахметова — он остается его ближайшим партнером, как в бизнесе, так и в политике. Ахметов, по сути, предлагает Зеленскому себя как лидера действительно альтернативной силы, ориентированной на русскоязычный электорат — его даже нельзя назвать пророссийским. Думаю, что этот проект продолжит развиваться. Другой вопрос, насколько он будет успешным, поскольку поддержка Кремля гарантирована только Медведчуку и любой политической силе, представителем которой он является. Но сама концепция отделить русскоязычный электорат от России и российских интересов обсуждается не первое десятилетие. И, вполне возможно, что господа Ахметов и Колесников хотят ее эффективно эксплуатировать на очередном витке украинской истории", - резюмировал политолог.