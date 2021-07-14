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Служба безопасности Украины в рамках расследования дела по «харьковским соглашениям» вызывает на допрос ряд действующих народных депутатов.

На сайте СБУ в разделе «Повестки», в частности, значится: Юрий Бойко вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борт и Сергей Ларин – 20 июля, Игорь Палица, Дмитрий Шпенов вызваны на 19 июля.

«Указанные граждане Украины были вызваны на допрос в так называемом деле «харьковских соглашений». Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады», - сообщил агентству Интерфакс-Украина спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году «харьковских соглашений».

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование.

В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.

На рассмотрение парламента ратификацию «харьковских соглашений» вынесли 27 апреля 2010 года, и это заседание под председательством спикера Владимира Литвина стало одним из самых скандальных в украинской истории.

16 марта в рамках расследования следователи СБУ провели обыски в Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабинете министров Украины. В ведомстве подчеркнули, что во время обысков были найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, в частности, увеличение количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам.
ForUm

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