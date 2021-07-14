Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал продление домашнего ареста Владимиру Медведчуку, сообщает Ньюз фронт.

Он обратил внимание на безуспешные попытки следствия доказать, что лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" в чем-то виноват. Ему приписывают государственную измену, однако не могут представить факты, которые ее подтвердили бы.

"Говорят, что уже несколько месяцев несколько десятков прокуроров и СБУшников занимаются делом Медведчука. Десятков. Потом пять обысков, включая у тещи. Результат? Ничего. Расследователи так и не нашли и не предоставили ни одного нового доказательства. Нет и свидетелей. "Неустановленные люди, в неустановленном месте…". Зеленский и компания грозили "закончить эпоху Медведчука", а пока в суде "ни то ни се" и отсылки обвинения к "эпохе Шухевича"", — написал Марунич.

Кроме того, он обратил внимание, что президент Владимир Зеленский рискует войти в историю как борец с артистами и пожилыми женщинами. Пока власти занимаются тем, что ищут угрозу в Филиппе Киркорове и обыскивают дом тещи Медведчука.