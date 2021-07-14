Дмитрий Дорошенко, голос которого якобы есть на обнародованных Денисом Бигусом якобы записях телефонных разговоров председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, в очередной раз отметил, что данные пленки – ложь и заявил о намерении доказать это в ходе судебного процесса.

Дорошенко подчеркнул, что никогда не общался с Медведчуком по телефону и тем более не обсуждал вопросы по Донбассу.

"Любой человек, который со мной общался, не говоря уже тех, которые меня знают лично, они прекрасно понимают, что голос на пленках - это голос не мой, что это все сфальсифицированные пленки. Все это настолько низкопробный материал, который даже критики не выдерживает никакой. Я никогда не общался с Виктором Владимировичем по телефону, никогда не обсуждал с ним никаких переговоров по Донбассу, и, тем более, повторюсь, это не мой голос на пленках", – сказал Дорошенко.

Он также очертил перспективу судебного разбирательства с Бигусом относительно обнародования последним неправдивой информации.

"Бигус и эта программа представила все это так, что якобы это был я, и я устраивал какие-то договоренности, я общался напрямую с Виктором Владимировичем. Для меня это был шок. Я не знал, что делать, кому предъявлять претензии. Я написал на своей страничке в Facebook, что нужно действительно подавать в суд, доводить до логического конца и выводить правду на поверхность", – добавил Дорошенко.

В мае Дмитрий Дорошенко на своей странице в Facebook сообщил, что собирается обратиться в суд с иском к тем, кто распространил или собирается распространять о нем неправдивую информацию.

"Готовим документы для подачи иска в суд. За распространение неправдивой информации Бигус и компания должны нести ответственность…С сожалением вынужден констатировать, что профессия журналиста-расследователя в Украине окончательно выродилась. На выходе имеем пустое псевдо-расследование с наспех состряпанными "доказательствами" и откровенными домыслами.

Верю в то, что у суда хватит мужества пойти против системы и принять справедливое решение. Те, кто распространяет неправдивую информацию, должны быть наказаны", – написал тогда Дорошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил экспертов СБУ, выводы которых касательно данных "пленок" легли в основу обвинения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что такие государственные награды следует расценивать как взятку, которую действующая украинская власть дала экспертам за заведомо незаконные экспертные заключения.

В свою очередь, журналисты на канале "Перший Незалежний" в прямом эфире показали, что любой человек с доступом в интернет может смонтировать фальшивый голос.