Лидеру оппозиционной партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку весь день и всю ночь выбирали меру пресечения. Снова. В итоге - домашний арест продлен до осени. Сторона защиты считает решение незаконным и будет подавать апелляцию. Как проходило заседание в киевском суде - прокомментировали эксперты в соцсетях

Оригинал - на сайте "Украина.ру"

Журналист Дмитрий Джангиров подробно описал атмосферу на заседании:

"Аномальная жара и невыносимая духота… В Печерском суде весь день не работал кондиционер во время рассмотрения дела о продлении меры пресечения для главы политсовета ОПЗЖ Виктора МЕДВЕДЧУКА. Содержание углекислого газа в соответствии со сделанными замерами в 7 раз превышает норму. Но судья Сергей ВОВК упорно не назначал перерыв…

К этому можно добавить, что г-н МЕДВЕДЧУК в своем выступлении назвал президента Владимира ЗЕЛЕНСКОГО заказчиком фабрикации дел против него, а эксперты защиты предоставили свои выводы в противовес "экспертизе", заказанной СБУ в Научно-исследовательском институте специальной техники и судебных экспертиз… (да, СБУ заказала экспертизу в своем же институте, а эксперты, подписавшие в середине апреля акты, — директор НИИ Андрей СВИНЦИЦКИЙ и эксперт Татьяна БУДКО — уже через месяц указом президента получили высокие государственные награды).

Как известно, судья ВОВК назначил оглашение вердикта на пятницу, 9 июля, на 8:30. Поэтому в любом случае мы сможем сказать, что у судьи была ночь на размышление. Хорошо бы ему приснился судья КИРЕЕВ из того же Печерского суда, который также запретил включать кондиционеры во время суда над Юлией ТИМОШЕНКО… И где он бегает теперь с волчьим билетом?

Г-ну ВОВКУ может показаться, что это "особый случай" — мол, не при той власти и не того, кого надо, судил…

А еще судье, который взялся вести такой процесс, обязательно должен присниться судья ЧАУС — вот уж кто при любой власти судил "кого надо" и "как надо". А теперь он, наверное, мечтает попасть в тюрьму с вежливым следователем, трехразовым питанием и без съемок на камеру по чужому сценарию.

Незавидная судьба и КИРЕЕВА, и ЧАУСА, будем надеяться, послужит живым напоминанием всем остальным, кто осмелился судить по беспределу, а не по закону. Напоминанием, как ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! Чтобы потом не было мучительно больно… за бесцельно прожитые годы…

Короче говоря, в любом случае у судьи было время подумать до 8:30. Тем более что прокуроры не "накопали" абсолютно ничего нового…"

Народный депутат Ренат Кузьмин написал о языковом казусе и правосудии: "Украинизаторы доукраинизировались: в результате неправильного перевода с русского на украинский суд сможет продлить Медведчуку круглосуточный домашний арест только на 3 дня.

В результате бездарного использования прокурорами ГПУ державної мови Печерский суд Киева будет вынужден отменить Медведчуку круглосуточный домашний арест или продлить его только на три дня. Как выяснилось в судебном заседании, прокуроры в своем письменном ходатайстве вместо того, чтобы просить суд продлить круглосуточный домашний арест еще "на два месяца", попросили суд продлить его "до двух месяцев". А учитывая, что круглосуточный домашний арест ранее был установлен не на два месяца, а на 58 дней, то требование продлить его "до двух месяцев", т. е. на 3 дня, выглядит по меньшей мере смешным. Скорее всего, русскоязычные прокуроры составили ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста на родном для них русском языке, использовав словосочетание "на два месяца", а гугл-переводчик перевел его для них на украинский как "до двох місяців". Такая ошибка полностью уничтожила все доводы и аргументы прокуратуры о необходимости продлении круглосуточного домашнего ареста. Продлить Медведчуку круглосуточный арест на 3 дня — это признать полную профессиональную непригодность не только прокуроров, но и всей украинской власти. Именно этим, а не чем-то иным, объясняется то, что судья Вовк спешно закрыл заседание и перенес вынесение решения на 11 июля на 8:30. Ну не может же он продлить срок на 3 дня, ведь ему нужно спасать от позора и ГПУ, и ГБР, и Офис президента, фактически сохранить им лицо.

Этот языковой и процессуальный треш — результаты преступной политики насильственной украинизации и тотального запрета русского языка, проводимых в Украине действующим антинародным режимом. Тут, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет…"

Народный депутат Вадим Рабинович обратил внимание, что это было самое продолжительное судебное заседание: "На заседание суда по делу о продлении домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку вызваны представители Книги рекордов Украины, чтобы зафиксировать самое длинное беспрерывное заседание суда".

Народный депутат Сергей Ларин назвал процесс над Медведчуком политическим делом:

"В очередной раз мы в зале суда.

Вопреки разным слухам,

все депутаты, которые находятся в Киеве, здесь.

Все прекрасно понимают, что процесс чисто политический — власти не нравятся наши растущие рейтинги и поддержка людей.

Уверены — правда на нашей стороне".

Генпродюсер "112 канала" Артем Марчевский считает, что дело ведут подкупленные исполнители:

"Знаете, что уже становится закономерно в судилище над Медведчуком?

Премирование исполнителей.

Сейчас объясню.

Во-первых, уже нашумевшая история с государственными наградами т. н. экспертов СБУ, которые проводили экспертизы.

Во-вторых, я решил в открытых источниках изучить судью Вовка. Судью, который плюет на закон, на здравый смысл и внимание общественности.

Мне удалось выяснить очень интересную вещь: судья Вовк получил 2 премии. Первую — 29.04.2021 в размере 260 045 грн. Это было за 2 недели до первого судилища над Медведчуком.

Вторая премия — 177 517 грн 30.06.2021. По сути, за неделю до судилища.

Хороший тамада. И конкурсы интересные".

Медиаменеджер Елена Скидан считает, что суд над Медведчуком характеризует всю систему украинского правосудия:

"Медведчука пытаются запереть дома еще на два месяца с особым остервенением уже почти 9 часов".

Кузьмин: "В зале суда содержание СО в семь раза выше допустимой нормы. При этом температура в помещении 31 градус. ЕСПЧ признает такие условия содержания заключенных пытками. В зале суда сейчас не заключенные, а участники процесса, журналисты и депутаты… Украинское правосудие".