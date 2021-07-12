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13–16 июля в Украину прибывает делегация Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Целью визита является расследование обстоятельств прекращения деятельности пророссийских телеканалов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK», через которые распространялись нарративы роспропаганды. О запланированном приезде миссии сообщает «Информационное сопротивление» со ссылкой на свои источники.

Напомним, указанные каналы прекратили свою деятельность в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» от 2 февраля 2021 года, которое в тот же день было введено в действие указом президента Украины №43/2021.

Важно отметить, что накануне визита МИД РФ обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ по поводу закрытия каналов в Украине. Как считает российское внешнеполитическое ведомство, не было «надлежащей» реакции со стороны международной организации на это решение.

В составе делегации представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро (назначена в декабре 2020 года). Она имеет серьезный политический и дипломатический опыт, а также опыт работы в сфере прав человека и СМИ. Ранее работала государственным секретарем по европейским делам в Министерстве иностранных дел Португалии и заместителем генерального секретаря Средиземноморского Союза.

Еще один участник делегации — советник Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы Айдар Ботагаров, который занимает должность с 2012 года. Он регулярно посещает Украину, активно занимался организацией визита Терезы Рибейро. Также в состав делегации вошел сотрудник Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Адис Мустеданаджика.

 
ForUm

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