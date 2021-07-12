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Активисты уничтожили памятный знак «дружбы украинского и русского народов» в селе Русская Лозовая на Харьковщине, который восстановили по инициативе председателя фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрея Лесика.

Об этом сообщила в Телеграм организация «Фрайкор».

«Одиозный Лесик в очередной раз пытается «восстановить дружбу с руським народом». Неизвестные патриоты еще быстрее показывают ему, что он нецелесообразно использует медведчуковские деньги», - говорится в сообщении.

О восстановлении знака 12 июля Лесик сообщил в Фейсбуке, опубликовав  соответствующие фото. 

Как известно, 24 марта 2021 года ОПЗЖ восстановила на Харьковщине камень «дружбы украинского и русского народов». После публичного сообщения об этом знак разбили активисты организации «Фрайкор» и выложили соответствующее видео.

Лесик заявил, что восстановление знака - «принципиальная позиция» партии, поскольку они «стояли и всегда будут стоять за дружбу двух братских народов». По его словам, камень установили в память о Переяславской раде 1654 года. На оригинальной табличке было написано, что на этом месте будет установлен памятник «Воссоединению Украины и России».
ForUm

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