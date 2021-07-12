Заявление адвоката председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Евгения Скидана во время судебного заседания о продлении меры пресечения политику

ГБР осуществляется уголовное производство 22021000000000072 от 11.03.2021 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 с. 28, ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 УПКУ, которое объединено с материалами уголовных производств №42021000000000605 и №4202100000000612. Во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве составлено и подписано сообщение о подозрении народному депутату Виктору Владимировичу Медведчуку.

При решении вопроса об избрании меры пресечения, а, с учетом предписаний статьи 199 УПК, и о его продлении судья обязан оценить в совокупности все обстоятельства. В том числе и среди других - прочность социальных связей подозреваемого по месту его постоянного жительства, наличие семьи и иждивенцев, наличие постоянного места работы и репутацию подозреваемого. При этом репутация лица имеет более широкое понятие, чем его характеристика с места жительства или работы, поскольку включает также вид деятельности и значимость такой деятельности для общества.

Итак, по убеждению стороны защиты, именно репутация Виктора Владимировича Медведчука и значимость его личного вклада в жизнь государства является настоящей причиной досудебного расследования в уголовном производстве, в котором подано ходатайство о продлении срока действия круглосуточного домашнего ареста. Виктор Медведчук является председателем политсовета оппозиционной политической партии ОПЗЖ и главой ее стратегического совета. Украинский политик, государственный и общественный деятель, хорошо известный за пределами Украины. Из-за своей последовательной оппозиционной позиции является одним из самых откровенных критиков действующего президента Украины Зеленского и его власти. Отечественные политологи называют его личным политическим врагом президента Зеленского. Кроме того, хочу сказать, что обязанности народного депутата на него возложил именно народ Украины – именно избиратели, которыми избран Виктор Владимирович в состав ВР, возложили на него обязанности. Следовательно, именно эти избиратели пишут письма в адрес председателя ВР с просьбой помочь решить вопрос о личном исполнении Виктором Владимировичем обязанностей народного депутата, возложенных на него именно избирателями. Прошу приобщить к делу мое ходатайство и флеш-носитель, на котором около тысячи обращений граждан, которые прислали письма председателю ВР Разумкову. Оригиналы этих обращений находятся в ВР.