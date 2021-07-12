Тройка лидеров Зеленский, Порошенко и Медведчук означает, что самыми популярными политиками в украинских СМИ являются президент и его главные политические оппоненты. Об этом в своей колонке на сайте «Корреспондент» написала медиаэксперт Татьяна Чугаенко, анализируя рейтинги медиапопулярности за июнь 2021 года.

«Можно заказать социологию, можно за деньги собрать митинг, можно купить себе интервью на ТВ. Но рейтинги популярности в СМИ безжалостно показывают, кто из украинских политиков действительно интересен журналистам и экспертам, чьи слова разбирают на цитаты, а мнение внимательно изучают», – пояснила медиаэксперт.

Как отметила Чугаенко, присутствие Медведчука в топ-3 свидетельствует, что план Офиса президента с треском провалился.

«Занявший 3-ю позицию народный депутат Виктор Медведчук с конца мая находится под домашним арестом. Однако если Офис президента планировал с помощью домашнего ареста ограничить его присутствие в СМИ, то этот план с треском провалился. Как показывают медиарейтинги, Медведчук журналистам очень интересен, поэтому он стабильно входит в топ-3 самых популярных политиков в украинских СМИ», – подчеркнула эксперт.

Также Чугаенко напомнила, что в рейтинге популярности за май Медведчук занял второе место.

«Например, в рейтинге за май оппозиционер вообще занял II-е место (на первом был Зеленский). А благодарить за это ОП стоит самих себя, потому что они сами раздули вокруг фигуры Медведчука такой ажиотаж, да и Зеленский несколько раз прямым текстом дал понять, что считает его своим главным политическим оппонентом», – аргументировала она.

Чугаенко обосновала присутствие в рейтинге экс-президента Петра Порошенко тем, что Зеленский по факту продолжает его политическую линию.

«Кроме того, имя экс-президента часто звучит ещё и в связи с тем, что многие СМИ и эксперты прямо говорят и пишут, что «Зеленский – это Порошенко №2», – уточнила автор.

По словам Чугаенко, первое место президента Владимира Зеленского является в первую очередь данью его высокой должности.

«В июне Зеленский дал «программное» интервью каналу «1+1», который «абсолютно случайно» принадлежит Коломойскому и его бизнес-партнёрам. Сразу же после «прямой линии» Владимира Путина украинский президент дал интервью «Интерфакс-Украина», где вопреки мнению российского лидера заявил, что русские и украинцы – это не один народ. А в целом один из главных тезисов Зеленского в июне – это неприкрытый интерес к личной встрече с Путиным. Также Зеленский позволил себе несколько критических заявлений в адрес США из-за позиции администрации Байдена по «Северному потоку-2», что выглядело очень нетрадиционно для украинской власти», – подчеркнула медиаэксперт.

«В общем, медиарейтинг за июнь получился очень символичным. Тройка лидеров Зеленский, Порошенко и Медведчук означает, что самыми популярными являются президент и его главные политические оппоненты», – заключила медиаэксперт Татьяна Чугаенко.