Санкции Президента Украины Владимира Зеленского, которые он применяет к неугодным политикам, в том числе и к председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, не предусмотрены ни в одной государственной правовой системе мира. Об этом пишет популярное в Германии издание Аnti-Spiegel.

В публикации подчеркивается, что украинские власти даже не утруждаются тем, чтобы преследование оппозиции хотя бы формально выглядело правомерным.

«Санкции, которые Президент может произвольно объявить против любого в своей стране, кто ему не нравится, не предусмотрены ни в одной государственной правовой системе мира. Даже самые суровые диктатуры используют фиктивные процедуры, чтобы придать своим репрессивным мерам хотя бы формальную видимость действий в соответствии с законом. Украина больше себя этим не утруждается», – подчеркивается в материале.

В статье акцентируется внимание на том, что санкции, введенные Зеленским в отношении Виктора Медведчука, были не только незаконными, а и недемократичными.

«Это особенно “демократично”, не только потому, что партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” в украинском парламенте является ведущей оппозиционной партией, но и потому, что согласно опросам общественного мнения, она опережает партию Зеленского и вскоре может стать сильнейшей партией в стране», – отмечает интернет-издание.

Именно поэтому, по мнению Аnti-Spiegel, украинские власти продолжили преследование лидера оппозиции, предъявив ему обвинения в государственной измене.

«При этом обвинительное заключение не содержало никаких доказательств, а судья по этому поводу раскритиковал прокурора, иронично напомнив, что “Честное прокурорское слово” уголовным кодексом не предусмотрено», – сообщает немецкое медиа.

Также отмечается, что, несмотря на отсутствие доказательств, оппозиционный политик был помещен под домашний арест.

«Так работает верховенство закона в сегодняшней “демократической” Украине», – резюмируется в публикации.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

«Решение несправедливое, оно построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, ‒ сказал Медведчук. – Суд не учел доводов защиты. Но я лично, как и представители моей защиты, был готов к любому решению, потому что мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы».