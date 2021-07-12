Государственная азербайджанская компания Socar опровергла информацию о приобретении сети АЗК Glusco в Украине.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой пресс-службу компании.

«Недавние сообщения СМИ о приобретении SOCAR АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Издание enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана сообщило, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy.

5 июля главный управляющий директор «Глуск Ритейл» Виталий Вандич сообщил, что сейчас переговоры по изменению владельца сети АЗС почти завершились, но не стал называть компанию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым владельцем может стать азербайджанская компания Socar.

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связана с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок - один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.