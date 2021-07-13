Комитет избирателей Украины проанализировал работу лидеров парламентских фракций в первом полугодии 2021 (январь-июль). Вниманию были взяты такие показатели как участие в пленарных заседаниях Рады, участие в голосованиях, посещение заседаний комитета, количество выступлений, успешность законодательной работы, сообщили ForUm’у в пресс-службе организации.

По данным КИУ высокие показатели работы у Артура Герасимова, Ирины Геращенко («Европейская солидарность») и Ярослава Железняка («Голос»). Самые низкие результаты у Юрия Бойко и Вадима Рабиновича («Оппозиционная платформа – За жизнь).

Показатели по участию лидеров фракций в голосованиях Верховной Рады являются: А. Герасимов принял участие в 90% голосований, И. Геращенко, Я. Железняк - 74%, Тимошенко, Д. Арахамия - 48%, Бойко - 3% В. Рабинович - 1%.

Самые высокие показатели посещаемости пленарных заседаний у Герасимова, который не пропустил ни одного заседания в этом году. Железняк посетил 59 заседаний из 60, Д. Арахамия - 56, И. Геращенко - 53, Бойко - 44.

Тимошенко была официально зарегистрирована на половине заседаний (36), В. Рабинович - на 15-ти заседаниях.

Самый высокий процент посещенных заседаний комитета у Герасимова и Железняка. Они приняли участие в 100% заседаний комитетов в 2021 году. Геращенко присутствовала на 94% заседаниях. Тимошенко посетила 63% заседаний комитета по вопросам социальной политики, Бойко - 42% заседаний, Рабинович - 28% заседаний комитета по правам человека.

Соотношение поданных и принятых проектов законов таков: Д. Арахамия (подано 31 принято 3), Железняк (45/2), Геращенко (45/1), Тимошенко (21/0), Герасимов (15/0), Бойко (6/0), Рабинович (3/0).

Чаще всего среди лидеров фракций в Верховной Раде выступала Тимошенко - 108 выступлений с начала года. На втором месте И. Геращенко - 65 выступлений. У Железняка 49 выступлений, А. Герасимова - 37. Значительно реже выступали Д. Арахамия (19 раз), Бойко (6) и В. Рабинович (5 раз).

«В целом лидеры парламентских фракций не демонстрируют более высоких показателей работы, чем другие народные депутаты. Более того, отдельные главы фракций фактически проваливают работу по определенным направлениям. В частности, систематически игнорируют голосования, не посещают пленарные заседания и заседания парламентских комитетов, имеют сомнительные показатели законодательной работы. Так, Давид Арахамия пропустил половину голосований Верховной Рады в этом году, Вадим Рабинович был зарегистрирован только на трети пленарных заседаний, Юрий Бойко почти не голосовал и пропустил половину заседаний комитета», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.