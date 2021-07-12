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Активисты уничтожили памятный знак «дружбы украинского и русского народов» в селе Русская Лозовая на Харьковщине, который восстановили по инициативе председателя фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрея Лесика.

12 июля Совет ЕС решил продлить санкции, направленные на конкретные отрасли экономики Российской Федерации, еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию должны завершить до конца этого лета. Такое заявление сделал руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниґ.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 млн грн экс-заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому по делу о поставках военной техники низкого качества.

В Украине по состоянию на утро понедельника,12 июля, зафиксировано 174 новых случая заболевания COVID-19.

Министерство здравоохранения начало использование ковидной вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации.  

Президент РФ Владимир Путин написал статью «об историческом единстве русских и украинцев». В ней продолжил недавнее официальное заявление Кремля о том, что Украина якобы несамостоятельное государство и находится под «внешним управлением». Впрочем, весь текст написан в стиле Путина, поскольку он в очередной раз транслировал идею о том, что Украина – детище советской эпохи, и «была создана за счет исторической России». На сайте Кремля эту статью даже перевели на украинский язык.
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