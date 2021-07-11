Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вчера в очередной раз лживо пытался приписать сеть автозаправочных станций «Глуско» председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, написав в Fecebook, что санкции против политика продолжают действовать в полном объеме, а упомянутая сеть АЗС никому не продавалась. В свою очередь в пресс-службе ОПЗЖ напомнили Данилову, что Медведчук не имеет никакого отношение к сети АЗС «Глуско».

«В очередной раз напоминаем, что Медведчук неоднократно заявлял, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к сети автозаправочных станций «Глуско» (и это подтверждено многочисленными судебными решениями)», – говорится заявлении пресс-службы ОПЗЖ.

Также подчеркивается, что в своем заявлении Данилов трусливо страховался неконкретными формулировками. А санкции против Медведчука – это всего лишь один из инструментов расправы власти над одним из лидеров оппозиции.

«Антиконституционные и незаконные санкции против Виктора Медведчука, которые действуют «в полном объеме» являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности и ее перераспределения в своих личных корыстных интересах и интересах своих заокеанских хозяев. Эти преступные действия украинской власти, осуществляющиеся цинично и открыто, неизбежно получат в ближайшем будущем оценку с точки зрения и уголовного кодекса Украины, и международного права», – резюмируется в заявлении.