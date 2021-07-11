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Правоохранители проверили 106 АЗС сети Glusco, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Деятельности не выявили.

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

«В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом», - говорится в сообщении.

Отметим, в марте ГФС совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов (в том числе из РФ).

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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