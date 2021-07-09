Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Сергея Никифорова.

Суд оставил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Во время рабочего визита в США министр финансов Украины Сергей Марченко согласовал с представителями МВФ позиции по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и независимости НАБУ.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» с 1 июля приостановила действие тарифного плана «Месячный» ввиду того, что компания не получает заявки на смену тарифного плана и на сегодня не видит потенциальной выгоды в переходе клиентов на обслуживание по условиям данного тарифа.

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Офисе главы государства.

Суд арестовал Ивана Мартынюка, который ранил из охотничьего ружья трех человек в том числе полицейского.

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (2-9 июля) выросла на 43 коп./л и составила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 30,13 грн/л, а дизельное топливо прибавило 18 коп./л (до 28,40 грн/л).

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил предложение директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой распределить $650 млрд между странами-членами.

Украинское правительство одобрило санкции в отношении 52 граждан Беларуси. Среди подсанкционных белорусов оказался сын Александра Лукашенко.

В случае завершения строительства »Северного потока-2» компетентные органы Евросоюза имеют возможность ограничить мощности газопровода. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

За сутки 8 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве из-за аварии энергооборудования, питающего микрорайон «Жуляны», были временно обесточены 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов.