Судья не имел права продлевать срок меры пресечения председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку до 7 сентября. Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала «Перший Незалежний», сообщает 112 Украина.

«Президент, гарант Конституции в нашей стране, президент расшатал, разбалансировал судебную власть. Президент выдает реформу судебную как некое достижение нынешней власти, при том, что эта реформа приводит вот к подобного рода незаконным, брутальным, я бы сказал, нарушениям Конституции Украины, нарушениям прав гражданина Украины, нарушениям судебного процесса в прозрачности, в соревновательности, в компетентности, вообще во всех аспектах этого судебного процесса, нарушениям, в конце концов, презумпции невиновности. Потому что не может давать судья больше, чем просит прокуратура. А на наших глазах вместо того, чтобы до двух месяцев, еще на два месяца продлевается. То есть, судья, по сути, исправляет ошибку на ходу, которую дает прокуратура. Ну, где это такое видано?» - отметил Кацман.

Ранее Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В «Оппозиционной платформе - За жизнь» действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию «Оппозиционная платформа - За жизнь». Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала - «112 Украина», Newsone и Zik. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.