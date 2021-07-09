Решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку было принято с грубыми нарушениями Уголовного процессуального кодекса, а значит, может быть предвзятым, возможно, даже заранее согласованным и точно будет обжаловано стороной защиты. Об этом после оглашения вышеуказанного скандального решения Печерским районным судом города Киева заявили адвокаты оппозиционного политика.

«Безусловно, защита будет обжаловать это решение, поскольку она считает его не только несправедливым, но и незаконным, ‒ отметила адвокат Лариса Чередниченко. ‒ Помимо выхода следственного судьи за рамки того, что просил прокурор, Уголовный процессуальный кодекс вообще запрещал следственному судье принимать решение. Имеет место и нарушение самой процедуры рассмотрения ходатайства прокурора».

По словам юриста, судья принял решение по делу, даже не ознакомившись с его материалами.

«Уголовный процессуальный кодекс четко устанавливает стадию исследования документов. Следственный судья решил эту стадию пропустить. То есть он решил, что не будет изучать семь томов материалов, которые презентовал ему прокурор, ‒ объяснила Чередниченко. ‒ Чем руководствовался следственный судья, принимая такое решение, защите пока непонятно, ибо была оглашена только резолютивная часть. Мотивы, которыми руководствовался следственный судья, он изложит сегодня после 17 часов, и, безусловно, эти мотивы защита учтет при подготовке своей апелляции».

Также адвокаты указали на спешку судьи в принятии решения, что ставит под сомнение его объективность.

«Все видели вчера и позавчера поведение следственного судьи. Видели, в каком темпе продлевался срок досудебного расследования, к тому же без вызова стороны защиты. Видели, что судья пытался как можно быстрее рассмотреть ходатайство стороны обвинения, не реагировал на наши обоснованные ходатайства, не удовлетворял их, ‒ рассказал еще один адвокат Виктора Медведчука Богдан Коваль. – Например, как рассматривались отводы. Отвод секретаря рассматривался секунд сорок. Судья просто вышел в совещательную комнату, достал неизвестно откуда решение ‒ постановление об отказе в отводе ‒ и вернулся».

Юрист отметил, что вчера в ходе 12-часового судебного заседания суд отказал стороне защиты даже в перерыве на обед. А те перерывы, которые объявлялись, были техническими, чтобы адвокаты могли ознакомиться с документами стороны обвинения.

«Вчера 12 часов непрерывной работы и необоснованные отказы в наших ходатайствах. Нам не дали возможности допросить свидетелей стороны защиты, нам отказали в других ходатайствах, ‒ отметил Богдан Коваль. ‒ Судья пытался как можно скорее принять противоправное решение, которое, как мы считаем, было заранее согласовано. Неизвестно с кем, но оно было согласовано».