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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук был готов к тому, что Печерский районный суд города Киева продолжит ему домашний арест. О вероятности такого решения свидетельствовало то, что накануне этот же суд продлил до 11 ноября сроки досудебного расследования. Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами перед оглашением судебного решения.

Парламентарий сообщил, что адвокаты опровергли все доводы стороны обвинения в пользу продления домашнего ареста.

«Фактически все доводы, которые были в материалах подозрения, доводы, которые были перечислены в материалах о продлении меры пресечения, поданных прокуратурой, были полностью опровергнуты. С учетом тех норм уголовного процесса, которые регулируют вопросы и продления меры пресечения, и законности представления в суд для рассмотрения этого вопроса, я считаю, что защита сделала все для того, чтобы сегодня решение было справедливым», – сказал Медведчук.

Лидер оппозиции подчеркнул, что он и его защитники будут и дальше делать все, чтобы доказать его невиновность.

«Как минимум, я готов к любому решению суда, потому что понимаю, что это только очередной этап борьбы с незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями. Не напрасно следствие и прокуратура сделали все для того, чтобы продлить сроки досудебного расследования до 11 ноября текущего года. Поэтому борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения, которые сегодня пытается навязать и инкриминировать мне власть», – констатировал Виктор Медведчук.

Напомним, 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которого Офис генерального прокурора обвиняет в государственной измене. А 8 июля весь день рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, но вердикт суд огласил только утром 9 июля: домашний арест лидеру оппозиции продолжили еще на два месяца.

Ранее, комментируя выдвинутые обвинения, Виктор Медведчук подчеркнул, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.
ForUm

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