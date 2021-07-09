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Решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку несправедливо, незаконно и, безусловно, будет обжаловано. Об этом сам политик заявил журналистам после оглашения решения Печерским районным судом города Киева.

«Решение несправедливое, оно построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, ‒ сказал Медведчук. – Суд не учел доводов защиты. Но я лично, как и представители моей защиты, был готов к любому решению, потому что мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы. Если следствие продлено до 11 ноября, то понятно, что эти действия власти будут продолжаться, как будет продолжаться и наша борьба по защите справедливости, борьба с беззаконием и политическими репрессиями».

Оппозиционер объяснил, что прокуратура нарушила все сроки подачи ходатайства о продлении ему меры пресечения, однако суд не принял во внимание это грубое нарушение.

«Прокуратура могла подать это ходатайство не позднее чем за 10 дней до окончания домашнего ареста, то есть не позднее 29 июня. Этого сделано не было, и это то грубейшее нарушение, которое влечет за собой нерассмотрение судом или отказ в рассмотрении ходатайства о продлении меры пресечения», ‒ уточнил Виктор Медведчук.

Однако, несмотря на все доводы адвокатов и приведенные многочисленные примеры из судебной практики, когда суды из разных регионов Украины именно таким образом применяли вышеуказанную норму уголовного процессуального законодательства, Печерский райсуд не принял во внимание факт допущенного прокуратурой нарушения.

Как не учел суд и тот факт, что ходатайство прокуратуры о продолжении меры пресечения было составлено безграмотно и неправильно: в нем говорилось о продлении домашнего ареста «до двух месяцев», то есть всего на три дня, в то время как нужно было ходатайствовать о продлении «на два месяца».

«В ходатайстве прокуратуры (а это ходатайство, хочу напомнить, подписано генеральным прокурором Украины) было прямо указано: "продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до двух месяцев". Еще вчера об этом говорили адвокаты. Но суд не обратил и на это внимания и, в нарушение ходатайства прокуратуры, в нарушение требований Уголовного процессуального кодекса, поступил иначе».

При этом лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заверил присутствующих, что это несправедливое судебное решение, безусловно, будет обжаловано.

«Однозначно мы будем обжаловать это решение в Киевском апелляционном суде», ‒ заявил Виктор Медведчук.
ForUm

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