Суд оставил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.
Соответствующее решение принял следственный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк, передает УНИАН.
«Ходатайство прокурора... удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста», - зачитал он фрагмент из текста постановления.
Мера пресечения будет действовать до 7 сентября.
Медведчук и его защитники после заседания заявили о якобы нарушениях при принятии судьей Волком решения.
«Однозначно, мы будем обжаловать в киевском апелляционном суде», - отметил Медведчук.
Как сообщал ForUm, Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.
11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.
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