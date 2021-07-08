Украинская власть незаконно применила санкции против оппозиционных телеканалов и оппозиционных политиков. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, сообщает 112 Украина.

«Последней точкой, после чего власть окончательно перешла красные линии, было то, что в январе, после того, как переговоры по мирному урегулированию на Донбассе зашли в тупик, представители неконтролируемой территории Украины на Донбассе предложили выдать в одностороннем порядке в качестве гуманитарной акции четырех женщин, которые были приговорены к лишению свободы на большие сроки, 12 и 14 лет, для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, связанную с обменом удержанных. И когда я обратился в СБУ, лично господину Баканову, чтобы получить разрешение на пересечение линии разграничения, для того, чтобы, как предлагалось той стороной, забрать этих женщин, мне было отказано», – напомнил он.

По словам Медведчука, после этого власть перешла в наступление в аспекте применения мер по отношению к оппозиции, в оппозиционных каналов, во внесудебном порядке, нарушении Конституции, а также действующего законодательства – в начале февраля были закрыты оппозиционные каналы, «владельцем которых был и останется член политсовета нашей партии Тарас Козак».

«Незаконно, я подчеркиваю, в нарушение Конституции и закона о санкциях, были применены санкции, прекратили вещание этих каналов. Через несколько дней были применены незаконно и в нарушение Конституции санкции в отношении физических лиц, что нельзя применять к гражданам Украины, как это отражено в законе о санкциях. Все эти действия, а в результате 11 марта 2021 года началось уголовное производство в отношении меня и моего коллеги Тараса Козака, которые, на мой взгляд, является результатом незаконного уголовного преследования. И что в итоге? Через два месяца появились материалы подозрения, 11-12 мая», – рассказал политик.

Он отметил, что эти материалы подозрения состояли в основном из материалов, которые говорили следующее:

«Все так называемые обвинения со стороны органов прокуратуры сводились к выводам экспертиз, которые, на наш взгляд, а также на взгляд адвокатов, осуществляющих мою защиту, является незаконным органом, так как входят в систему СБУ и являются заинтересованными, потому что все эти действия начинались именно с СБУ. Но главное другое. Другое, которое заключается в том, что все эти выводы экспертизы, проведенные соответствующим институтом СБУ, проводились с грубым нарушением инструкций, а также рекомендаций научно-методических соответствующих нормативных актов, утвержденных Министерством юстиции Украины. И поэтому является ничем иным, как недопустимыми доказательствами того, что хотят доказать сегодня органы обвинения и то, что, на их взгляд, инкриминируется мне и моему коллеге», – подчеркнул нардеп.

«Более того, все остальное сводится к тому, что речь идет о том, что при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, при участии неустановленных лиц и в неустановленном месте. Так было на момент предъявления материалов подозрения, так остается и сегодня. Фактически, на сегодняшний день следствие продолжается уже почти четыре месяца. Более того, в июне, больше недели назад, органы следствия обратились к процессуальному руководству прокуратуры и продлили сроки следствия на один месяц, до 11 августа текущего года. Несмотря на то, что остается еще больше месяца, для проведения следственных действий, в начале июля, о чем уже говорилось, и было предметом рассмотрения сегодня, было обращение о продлении досудебного следствия до 11 ноября этого года. Возникает вопрос, а почему надо продлевать сегодня, в начале июля, сроки досудебного расследования до 11 ноября?» – добавил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что борьба государства с партией «Оппозиционная платформой - За жизнь» и ее руководством началась сразу же после того, как президент Владимир Зеленский вступил в свою должность.