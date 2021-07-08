В зале суда, где около 7 часов рассматривается дело председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, создались условия, которые похожи на пытки из-за страшной духоты и высокой температуры. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин, сообщает 112 Украина.

«В зале суда содержание СО2 в семь раза выше допустимой нормы, При этом температура в помещении 31 градус. ЕСПЧ признаёт такие условия содержания заключённых пытками. В зале суда сейчас не заключённые, а участники процесса, журналисты и депутаты... Украинское правосудие», - отметил политик.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал адвокатам главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука в отводе судьи Вовка и прокурора Ижука.

Ранее сообщалось, что адвокат Медведчука заявил отвод судье из-за «обоснованных сомнений в его беспристрастности и справедливости, нарушения судьей прав подозреваемого Медведчука». Кроме того, адвокаты подали прошение об отводе прокурора Ижука, потому что он «использовал в своей речи нацистские лозунги, а кроме того, в связи с решением ЕСПЧ Ижук подлежит люстрации, а значит, не может работать в прокуратуре и участвовать в деле Медведчука».

Напомним, народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, в связи с изменениями в УПК Украины, принятыми в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 года № 558-IX, установлено, что «ходатайство о продлении срока содержания под стражей направляется не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущей постановления о содержании под стражей».

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.