Адвокат главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Евгений Скидан зачитал требование об отводе прокурора Руслана Ижука из-за причастности чиновника к коррупции и скандалу с нарушением прав человека, что было подтверждено ЕСПЧ, сообщает 112 Украина.

«В состав группы прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в этом уголовном производстве, входит прокурор Ижук Богдан Иванович. Мера пресечения Виктору Медведчуку избиралась 13 мая 2021 года. Прокурор Ижук в своей речи цитирует высказывание, в котором приветствуется фашистская армия как освободительница от врага, а именно пастырское письмо Андрея Шептицкого. Выполняя свои процессуальные обязанности в суде, прокурор Ижук среди прочего сказал следующее: «Хотел бы обратиться к словам, которые 30.06.41 Андрей Шептицкий сказал при обращении ко всему украинскому народу по случаю провозглашения Акта о восстановлении украинского государства». И дальше прокурор цитирует это письмо. Там речь идет о том, что немецкая армия приветствуется как освободительница от врага.

Но я хотел бы обратить ваше внимание не на то, что прокурор не дочитывает документы, которые цитирует, а на другое. Далее он говорит: «Вместе с тем господин Медведчук, будучи государственным деятелем в течение долгих лет, будучи неоднократно избранным народным депутатом Украины, как гражданин нашего государства, своими действиями показал, что личные интересы для него выше, чем государственная жизнь, и пренебрег теми идеалами, которые объединяют каждого из нас в этом зале».

Утверждения прокурора Ижука о действиях Виктора Медведчука, которые якобы показали, что личные интересы для него выше, чем государственная жизнь, легко опровергаются. Деятельность Виктора Владимировича для общества, напротив, имеет весомое значение. С декабря 2014 по сентябрь 2018 года Медведчук принимал участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе в качестве специального представителя СБУ по вопросам гуманитарного характера по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. По мнению тогдашнего руководства СБУ, бывший глава АП Виктор Медведчук играет важную роль в переговорном процессе по обмену пленными. Он является гарантией того, что договоренности по взаимной передаче пленных будут соблюдены. По словам тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, Виктор Медведчук в ТКГ имеет одну исключительную функцию: освобождение заложников, которые находятся в РФ в первую очередь и на оккупированных территориях. Его участие в Трехсторонней контактной группе эффективно. При непосредственном участии Виктора Владимировича освобождены из плена более 1000 человек.

Итак, из содержания речи части выступления становится понятным желание прокурора Ижука внепроцессуальным способом обвинить Виктора Владимировича в любых действиях против государственных интересов Украины. Через многочисленных представителей СМИ, которые присутствовали в зале суда 13 мая 2021 года, донести свою, ничем не подкрепленную и ошибочную точку зрения на деятельность народного депутата Украины. Никаких доказательств, Ваша честь, что прокурор Ижук Руслан Богданович является экспертом в вопросах пренебрежения идеалами, он не предоставил. Более того, в этой части своей речи прокурор голословно утверждает о пренебрежении моим подзащитным идеалами, объединяющими всех в этом зале. Каким образом Руслан Богданович узнал об указанных идеалах, известно лишь ему. Объяснения по этому поводу им суду не предоставлялись.

Очевидно, что в приведенной части своей речи прокурор демонстрирует свое предвзятое отношение к Виктору Медведчуку. Руслан Ижук, осуществляя процессуальное руководство, в досудебном расследовании не уполномочен на высказывание своих личных безосновательных утверждений в отношении подозреваемого. Обвинив народного депутата Виктора Медведчука в пренебрежении известными только самому Ижуку идеалами, при том ссылаясь на высказывание, которое прямо называет фашистскую армию освободительницей, прокурор сам пренебрегает положениями Основного закона и УПК, а именно статьей 15 Конституции Украины, которая отмечает разнообразие политической жизни в Украине, и общими положениями УПК, а именно статьями 2, 7, 8., 9, 10, которые определяют верховенство права, обоснованность и другие общие принципы УПКУ.

В УПКУ, статья 77, определены основания для отвода прокурора в уголовном производстве, в частности: прокурор не имеет права участвовать в уголовном производстве если он лично, его близкие родственники или члены его семьи заинтересованы в результате уголовного производства или существуют другие обстоятельства, которые освещают обоснованные сомнения в его беспристрастности.

Далее я приведу эти сомнения в беспристрастности прокурора Ижука к Виктору Владимировичу Медведчуку. Прокурор Ижук принимал участие в уголовном производстве по номеру 42017000000003904 от 16.11.17 г. по факту совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 128, ч. 2 ст. 387 УКУ, в качестве следователя. На то время Руслан Богданович занимал должность следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ. В рамках расследования указанного уголовного производства следователь Ижук обратился по согласованию с прокурором к следственному судье с ходатайством о предоставлении временного доступа к сведениям о входящих и исходящих соединениях с абонентского номера журналистки Натальи Седлецкой. Следователь Ижук сделал это, будучи осведомленным о профессиональных гарантиях независимости журналистской деятельности. Кроме того, следователь Ижук в указанном ходатайстве вышел за пределы объема информации, необходимой для достижения целей уголовного производства, и просил объем данных мобильной связи, которые были слишком длительный период времени и не касались предмета досудебного расследования указанного уголовного производства. То есть следователь безосновательно пытался получить слишком широкий спектр к защищенным коммуникационным данным личных и профессиональных контактов журналистки.

Такая ситуация не могла остаться без внимания, и Седлецкая обратилась в ЕСПЧ. Несмотря на вопиющее нарушение прав человека, закрепленное в конвенции, невозможность промедлении в такой ситуации, которая ставит под угрозу гарантии журналистской профессии и тайны источников, ЕСПЧ применял правило 39, которое стало вторым в истории ЕСПЧ.

По результатам рассмотрения дела по номеру 42634/18 «Седлецкая против Украины» ЕСПЧ принял решение от 1 апреля 2021 года, которым удовлетворил исковые требования истца журналистки Натальи Седлецкой и отметил следующее: судьи ЕСПЧ установили, что власти Украины не имели достаточных оснований, которые могли бы оправдать вмешательство в права главного редактора программы расследований «Схемы». Постановление районного суда от 27 августа 2018 года позволило ГПУ собирать широкий спектр защищенных коммуникационных данных относительно личных и профессиональных контактов журналистки в течение 16 месяцев. Эти данные могут включать информацию, идентифицирующую конфиденциальные источники заявительницы, отметил суд в своем решении. Приведенные национальными судами причины вмешательства в права заявительницы, в соответствии со ст. 10, были недостаточными, чтобы продемонстрировать, что вмешательство было пропорциональным и соответствовало насущной проблеме общества. Риск причинения вреда интересам, защищенным ст. 10, был еще больше, поскольку фокус работы заявительницы, как журналистки, был на расследовании высокопоставленной коррупции, включая коррупцию в ГПУ.

По результатам рассмотрения ЕСПЧ также постановил, что страна-ответчик должна возместить заявительнице 2350 евро судебных и юридических расходов и 4500 евро в качестве моральной компенсации. В соответствии с п. 5 ч. 7 ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти», не могут занимать должности в течение пяти лет со дня вступления в силу соответствующего решения суда должностные и служебные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе судьи, сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов, в отношении которых установлено решением суда, которое вступило в силу, что они своими противоправными решениями, действиями или бездействием привели к нарушению прав человека и основных свобод, признанных решением ЕСПЧ.

Таким образом, учитывая, что имеющееся решение ЕСПЧ, которым подтверждено нарушение прав и основополагающих свобод человека Ижуком Русланом Богдановичем, последний подлежит увольнению и запрету занимать в течение пяти лет должности в органах государственной власти в соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти». Уполномоченным лицом в соответствии с законом Украины «Об очищении власти» на проведение специальной проверки является Генеральная прокуратура, которую представляет генеральный прокурор.

Таким образом, прокурор Ижук Руслан Богданович является зависимым, поскольку его дальнейшая карьера зависит от выполнения или невыполнения им преступных указаний в политическом преследовании Виктора Владимировича Медведчука, которые поступают от руководства государства, в том числе руководства Офиса генерального прокурора. Следовательно, прокурор Ижук Руслан Богданович является зависимым и предвзятым в указанном уголовном производстве, не проявляет объективности и способствует политическому преследованию заведомо невиновного лица.

В соответствии с рекомендациями Rec 2000 19 Комитета Совета Европы государствам-членам о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия от 06.10.2000 года, прокуроры являются представителями органов государственной власти, которые от имени общества и в интересах государства гарантируют применения закона, когда его нарушение ведет к уголовным санкциям, учитывая как права физического лица, так и необходимую эффективность системы уголовного судопроизводства, вследствие чего к ним выдвигают особые требования как к лицам, которые осуществляют уголовное преследование.

В соответствии с п. 16 ч. 16 рекомендаций, прокурор должен быть в состоянии осуществлять уголовное преследование без давления со стороны государственных чиновников за совершенные ими такие преступления, как коррупция, злоупотребление властью, серьезные нарушения прав человека и другие преступления, признанные международным правом. С учетом изложенного прокурор Ижук Руслан Богданович не соответствует критериям рекомендаций. Его участие в уголовном производстве не гарантирует применения закона от имени общества и в интересах государства.

Следовательно, есть все достаточные основания обоснованно считать, что прокурор Ижук Руслан Богданович лично заинтересован в результатах уголовного производства в отношении Виктора Владимировича Медведчука. Кроме того, решение ЕСПЧ красноречиво свидетельствует о пренебрежении правами лица в уголовном производстве. На основании изложенного, руководствуясь статьями 45, 46, 77, 80, 81 УПК Украины, в. 1 закона Украины «Об очищении власти», ст. 2 закона Украины о выполнении решений и применении практики ЕСПЧ, прошу отвести прокурора Ижука Руслана Богдановича от участия в уголовном производстве по номеру 22021000000000072 на основании предвзятости», – заявил он.