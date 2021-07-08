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Представление прокуратуры о продлении меры пресечения незаконно. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук перед Печерским райсудом Киева в четверг, 8 июля, сообщает 112 Украина.

«Вы знаете, в настоящем судебном заседании рассматривается вопрос о продолжении меры пресечения, а не об изменении меры пресечения, поэтому сегодня таких ходатайств заявляться не будет, так как рассматривается то представление, которое подано органами прокуратуры, необоснованно, незаконно, и поэтому в ожидании справедливого решения суда мы и защита будет делать все для того, чтобы доказать эту незаконность. А поруки и все остальное – это не предмет сегодняшнего судебного разбирательства», - подчеркнул Медведчук.

Напомним, народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что «ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей».

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.
ForUm

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