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Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» на внеочередном заседании 6 июля не стал принимать решение о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко. О заседании сообщила в член наблюдательного совета Нафтогаза Наталья Бойко, передает «Экономическая правда».

По ее словам, текст по результатам заседания совета 6 июля согласован всеми членами.

«Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» провел 6 июля внеочередное заседание наблюдательного совета вместе с заседанием Комитета по назначениям и вознаграждениям для рассмотрения повестки дня по принятию решений во исполнение предписания НАПК, внесенного в порядке, установленном пунктом 53 части первой, частью шестой статьи 12 ЗУ «О предотвращении коррупции», 1 июля 2021 года.

По результатам решений, принятых нами во время этих заседаний, мы признаем тот факт, что действие предписания НАПК No 31-02 / 62/21, внесенного 1 июля 2021 года, было остановлено 5 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда г. Киева по делу No 640/18576/21 на основании обращения Витренко Ю.Ю», - цитирует Бойко позицию НС.

«Учитывая это, мы выражаем свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления, что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года», - говорится в позиции наблюдательного совета.

Напомним, 14 июня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В связи с этим НАПК внесло соответствующее предписание КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней и обратился в суд.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.

1 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт №1 с председателем правления Нафтогаза как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции».

5июля Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания НАПК.
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