Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин прокомментировал нарушение закона первым заместителем генерального прокурора Романом Говдой, который не подал вовремя ходатайство о продлении сроков следствия по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, сообщает 112 Украина.

- Как вы оцениваете это дело в контексте постоянных переносов? Мы тут с гостями уже целый день обсуждаем, что сначала просят растянуть во времени досудебные расследования, потом отвод судей. Сколько этот процесс, по вашему мнению, может длиться?

- Знаете, это дело очевидно для всех является политически мотивированным, направленным исключительно на расправу с политическим оппонентом. Ничего другого с этим делом нет. Власть пытается расправиться с Виктором Медведчуком, не дать ему возможности участвовать в активной политической жизни. Власть хочет выдавить его из Украины. Власть сделала все, чтобы Виктор Медведчук вынужден был выехать из Украины, спасаясь от незаконного уголовного преследования. И все, что происходит сегодня по этому уголовному делу, является продолжением преступной политики по расправам с политическими оппонентами. Что касается процессуальной стороны этого дела, то здесь совершенно правильно мы заметили, что прокуратура пропустила сроки обращения в суд для продления меры пресечения в виде домашнего ареста. Раньше кодекс предусматривал пятидневный срок обращения в суд, то есть за пять дней до истечения срока прокурор имел право обратиться в суд о продлении. В связи с коронавирусом закон был изменен, и этот срок был увеличен до десяти дней. Это означает, что прокурор имеет право обратиться в суд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста за десять дней, не позже. Эти десять дней нужны для того, чтобы подозреваемый и адвокаты смогли подготовить свои возражения, подготовиться к судебному заседанию и в судебном заседании отстаивать свою позицию. Если прокуратура не обращается в установленный законом срок или пропускает этот срок и обращается в срок менее чем за десять дней, это дает право суду отказать прокуратуре в их ходатайстве о продлении сроков и вернуть материалы прокурору, прекратив производство по делу. Это значит, что момент окончания меры пресечения, то есть девятое июля в случае с Виктором Медведчуком, – это конечный день, когда Виктор Медведчук будет носить браслет, который на него повесили в полиции. Как будут развиваться события дальше? Мы предполагаем, что прокуратура, вступив в сговор с судом, попытается все же меру пресечения Медведчуку продлить, но это, повторюсь, будет явным, грубым нарушением как со стороны прокуратуры, так и со стороны суда, если такое решение будет принято. Мы все же надеемся, что суд примет законное решение и вернет материалы прокурору как ненадлежащим образом направленные с пропущенным сроком обращения.

- А в контексте отвода судьи это, кстати, чья была инициатива и какими могут быть последствия?

- Суд допустил столько нарушений закона, что адвокаты были вынуждены заявить отвод суду. Но я вам скажу больше, отвод удовлетворен не был, и сегодня дело по продлению сроков было назначено судом на 13:00 часов. Виктору Медведчуку домой привезли повестку ровно за 40 минут до начала судебного заседания. И пока Виктор Медведчук собирался выехать в суд, в суд явились его адвокаты к назначенному времени и с удивлением узнали, что суд уже рассмотрел за десять минут дело о продлении срока и удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении сроков следствия. Рассмотрел дело, повторюсь, за десять. За десять минут суд умудрился рассмотреть семь томов дела, удалиться в совещательную комнату, вынести решение, без адвокатов, без подозреваемого, без каких-либо законных для этого оснований. Это вам та самая судебная реформа имени президента Зеленского и всех его «слуг народа». Вот это то, к чему привела безумная политика по псевдореформированию всего на свете. А фактически это обычная узурпация власти, в данном случае еще и судебной.

- С одной стороны, и в деле закрытых телеканалов, и в деле финансирования терроризма, и в деле санкций в отношении Медведчука, Козака судебные процессы постоянно переносятся с аргументацией «надо еще немного времени на сбор доказательств». Также в этом деле прокуроры просят растянуть во времени досудебные расследования. А сколько по закону можно это все затягивать? Есть какая-то точка отсчета и где она должна прекратиться?

- Есть. Закон устанавливает срок следствия в 12 месяцев. Но я вам напомню, что дела в отношении Медведчука расследуются с 2015 года. Они расследуются с 2015 года, уже шесть лет. И за шесть лет можно было собрать достаточно материалов, достаточно доказательств, если бы они, эти доказательства, были. В отношении Медведчука нет никаких доказательств причастности его к каким-либо преступлениям, которые ему вменяют. И все это многообразие различных каких-то пленок, каких-то свидетельств, каких-то заявлений политиков – информационная атака, заранее спланированная, с целью дискредитации Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы – За жизнь» – партии, которая придерживается совершенно противоположной политики, я имею в виду политики, противоположной действующему режиму Зеленского. И Виктор Медведчук – это тот политик, который предложил Украине совсем противоположный путь развития, совсем другой вектор страны, и именно из-за этого его преследуют. Медведчук предложил мир этому государству, предложил дружбу с соседями, в том числе и с Россией. Он предложил закончить эту войну, он предложил остановить насильственную украинизацию, он предложил снижение тарифов, он предложил снижение цены на газ, он предложил внедрить сюда технологию производства вакцины от коронавируса. Власть этого не хочет, и именно за это власть пытается уничтожить Медведчука, посадить его в тюрьму. А еще тот факт, что Медведчук с Путиным, президентом России, кумовья, вообще бесит действующий режим. И, уничтожая Медведчука, они пытаются унизить президента Путина. Вот такая внутренняя и внешняя политика действующего украинского режима.