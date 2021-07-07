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Прокуроры умышленно нарушили срок обращения к следственному судье при подаче ходатайства о продлении срока меры пресечения для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявила адвокат Людмила Чередниченко, сообщает Newsone.

С ее слов, закон устанавливает четкий срок, в течение которого прокурор должен обратиться с ходатайством. Это необходимо для того, чтобы не ограничивать защиту во времени для надлежащей подготовки своей правой позиции и не ограничивать следственного судью в ознакомлении с материалами и принятии законного и обоснованного решения.

«Манипуляции со сроком очень специфичны. Почему прокурор, имея срок, обратился позже? В Печерском районном суде существует график дежурств следственных судей в рабочие дни. Только в определенные графики следственные судьи рассматривают все ходатайства органов досудебного следствия, которые поступили в определенный день. Зная, что в конкретный день будут дежурить удобные для стороны обвинения следственные судьи, прокуроры могут выбрать этот день для обращения с соответствующим ходатайством, и легко проигнорировать сроки, которые установлены уголовно-процессуальным законодательством», - объяснила Чередниченко.

Она подчеркнула, что это нарушение прав стороны защиты и процедуры, установленной уголовно-процессуальным законодательством.

«ЕСПЧ четко говорит: национальные суды, соблюдайте процедуру, дабы права подзащитных на нарушались, ибо подзащитные уязвимы, в первую очередь. Но в Украине, с учетом возрастающего из года в год обращений в ЕСПЧ граждан, процедура в большинстве не соблюдается. Особенно по делам, которые очень интересны обществу, не ординарны», - отметила адвокат.

Представитель стороны защиты подчеркнула, что проблема прокуратуры не в отсутствии профессионализма, а в умышленных действиях и манипуляциях.

«Они прекрасно осознают и понимают, что, зачем, и с какими целями это делают. Поэтому, умышленный пропуск с обращением с ходатайством о продлении меры пресечения Виктора Медведчука – это далеко не непрофессионализм. Это четкий умысел, который направлен на ручное управление процессом принятия решения, нужного стороне обвинения», - уверена Чередниченко.
ForUm

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