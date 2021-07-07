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Первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении сроков следствия по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что «ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей».

Так вот, ОПУ не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.

Почему так произошло? Уверен, что целью таких действий со стороны Офиса генпрокурора было ограничение возможностей защиты для адвокатов Виктора Медведчука.

Ведь тем самым у адвокатов Виктора Медведчука будет меньше времени на подготовку к судебным заседаниям и, соответственно, меньше времени, чтобы изложить аргументы, доводы и представить доказательства несостоятельности обвинений относительно Медведчука.

Зеленский в своем страхе перед лидером оппозиции уже попрал Конституцию и законы Украины, противозаконно введя санкции против гражданина Украины, а теперь пришла очередь Уголовно-процессуального кодекса. Представьте себе, если они так себя ведут в отношении лидера оппозиции, то какой беспредел подотчетные Зеленскому силовики – все эти прокуроры, эсбэушники и прочие – устраивают в отношении простых граждан?

Медведчук и его адвокаты полностью разбили все аргументы и обвинения власти в ходе первого судебного заседания.

Разобьют и сейчас и никакие уловки Зеленскому и прокурорам не помогут.

Александр Кальченко, журналист. 112 Украина

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