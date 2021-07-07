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Суд до 11 ноября продлил сроки досудебного расследования уголовного дела по подозрению в государственной измене народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук, передает УНИАН.

По ее словам, сегодня Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, продлил сроки расследования производства до 6 месяцев - до 11 ноября.

Заседание по продлению меры пресечения Медведчуку запланировано на 8 июля.

Как сообщал ForUm, 13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.  

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны. 
ForUm

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