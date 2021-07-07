Поскольку интервью Зеленского «Интерфакс-Украина» вышло на следующий день после прямой линии Путина, то оценка однозначна – это дискуссия между двумя президентами.

Интервью Владимира Зеленского агентству «Интерфакс-Украина», опубликованное 1 июля, – это ответ на заявления российского президента Владимира Путина. Поскольку интервью Зеленского вышло на следующий день после прямой линии Путина, то оценка однозначна – это дискуссия между двумя президентами.

Итак, какие основные тезисы озвучил в интервью Владимир Зеленский?

Внешнее управление.net

Слова Путина о том, что Зеленский «отдал Украину под полное внешнее управление», – это, по словам украинского президента, «чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России».

Потому как где-то на космических высотах в сознании Зеленского «в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством» и происходят «консультации с Украиной до саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции».

О встрече с Путиным

Зеленский публично заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным. В Кремле, напомним, неоднократно заявляли, что в проведении новой встречи есть смысл, когда будут выполнены договоренности, заключенные на переговорах в Париже в декабре 2019 года. Руководство РФ считает, что, поскольку Зеленский не выполнил своих обязательств, нет смысла в новых разговорах.

Далее следует откровенно неудачный ответ Зеленского на слова Путина, какой «смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне».

- Вас лично цепляет фраза Путина о том, что «смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне»?

- Нет, я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, если бы я, например, сказал: «А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?»

Если следовать этой аналогии, получается, что Вашингтон для Зеленского – это как Кремль для россиян? Но для россиян Кремль – это символ российского государственного аппарата. А для украинцев Вашингтон – это столица иностранного государства, которая согласно международному праву и законам Украины не имеет права вмешиваться во внутренние украинские дела.

«У нас есть много общего»

«Мы точно не один народ», – это ответ Зеленского на слова Путина, прозвучавшие в ходе прямой линии.

«Давайте наконец-то расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами».

Во-первых, это не слова Зеленского. На самом деле это практически дословная цитата его главного политического оппонента Виктора Медведчука.

«Более того, после его заявления в начале деятельности, что «из общего» между Украиной и Россией осталась только граница, я ему ответил: «Не знаю, о чем «‎долго думал»‎ господин Зеленский для того, чтобы прийти к такому «уникальному» умозаключению, но я уверен и готов это доказать, что украинцев и россиян объединяют: общая тысячелетняя история; общие славянские корни; общая православная вера; общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины; общими являются миллионы родственников, проживающих в наших странах; общей для нас стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – Великой Отечественной войне», - заявил Медведчук в интервью французскому изданию в январе 2021 года.

Причем слова Медведчука прозвучали в ответ на заявление Зеленского, что из общего между Украиной и Россией «только граница». И, если верить Зеленскому, теперь он согласен с такой позицией.

Во-вторых, здесь Зеленский противоречит сам себе. Потому что в мае 2019 года, сразу же после того, как ЦИК объявил его избранным президентом Украины, Зеленский заявил, «что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 км и 400 м «общего». А теперь вдруг выяснилось, что у Украины с Россией, как признал сам Зеленский, «общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии».

Получается, Зеленский повторяет за Медведчуком об общей истории, общих родственниках, общей победе над фашизмом. Правда, старается создать впечатление, будто это его слова.

Кому это НАТО

В финале интервью разговор заходит об отношениях в треугольнике «НАТО – Украина – Россия». Трудно не согласиться с Зеленским, когда президент Украины удивляется, почему руководство РФ так нервно реагирует на совместные учения Sea Breeze, если на самом деле они проводятся с 1997 года.

«Но, если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения Sea Breeze проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин «военное освоение»?»

Правда, Зеленский почему-то не говорит, что с 2015 года действует программа сотрудничества Украина-НАТО. И в 2021 году Зеленский точно так же, как до него Порошенко, подписал указ об утверждении программы сотрудничества Украина-НАТО сроком на один год. А это очень интересная программа, потому что инспекторы НАТО получают доступ ко всем (!!!) военным объектам Украины, мониторят сухопутное, воздушное и морское пространство, проводят разведку и еще много чего. Но при этом НАТО ни единым словом не берет на себя никаких обязательств, не говоря уже о том, чтобы защищать Украину в случае военного конфликта с любой из стран мира.

Николай Васильковский, 112 Украина

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