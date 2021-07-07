также в разделеПолитика
Страны Люблинского треугольника подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС 17
В ОП отреагировали на иск Порошенко к Зеленскому 18
Данилов допустил введение санкций против Порошенко 39
ПА ОБСЕ приняла срочную резолюцию по Украине 826
СМИ: Посольство США в Киеве может возглавить Джордж Кент 16
Зеленский провел переговоры с президентами Литвы и Евросовета 39
Посол: Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины, но после Западных Балкан 26
Депутаты от ОПЗЖ провели встречу в Елисейском дворце с советником президента Франции и рядом влиятельных французских политиков 23
Иранское государственное СМИ: Медведчук обвинил Зеленского в превращении Украины в американскую колонию, а теперь ему предъявлены обвинения 40
Порошенко подал иск против Зеленского и BIHUS.info 96
Путин противопоставляет «просвещенного патриота» Медведчука «узколобым националистам», которыми руководят из Вашингтона 24
Аналитик: Выход Медведчука из ТКГ парализовал минский процесс, Москве больше не с кем вести переговоры о прекращении конфликта на Донбассе 76
Данилов: У Зеленского есть план на случай, если закон о деолигархизации не сработает 43
Бурмич: У власти была задача испугать Медведчука, но он остался в стране 32
МИД: Украина ждет подтверждения даты визита Зеленского в США 31
Журавский: Зеленский – заказчик дела Медведчука 23
Опрос: Большинство украинцев считают, что Виктор Медведчук невиновен, а преследования со стороны власти повысят и его рейтинг, и ОПЗЖ 97
Кулеба: Украина не рассматривает вопрос компенсаций за «Северный поток-2» 21

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, неоднократно заявлял, что с легкой руки Президента Владимира Зеленского на «шее» Украины все туже затягивается «удавка» западного влияния. И именно это стало одной из причин усилившихся политических репрессий против лидера оппозиции со стороны украинской власти. Об этом говорится в публикации иранского государственного информагентства FARS.

«Лидер крупнейшего парламентского оппозиционного блока Украины Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью RT обвинил Зеленского в превращении страны в американскую “колонию” с навязанным “внешним управлением”. А сейчас Медведчуку предъявлены обвинения в государственной измене», – пишет FARS.

Также информагентство отмечает, что зависимость Украины от так называемых «западных партнеров» является одной из основных причин того, что переговоры Президента Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным находятся под большим вопросом.

«Путин заявил, что вряд ли встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, потому что политика страны определяется не законодателями в Киеве, а за рубежом – в Америке и Европейском союзе», – говорится в публикации.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что санкции и репрессии против оппозиции и независимых СМИ продиктованы заокеанскими хозяевами Зеленского, которые его руками зачищают информационное и политическое поле от оппонентов президента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги