Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, неоднократно заявлял, что с легкой руки Президента Владимира Зеленского на «шее» Украины все туже затягивается «удавка» западного влияния. И именно это стало одной из причин усилившихся политических репрессий против лидера оппозиции со стороны украинской власти. Об этом говорится в публикации иранского государственного информагентства FARS.

«Лидер крупнейшего парламентского оппозиционного блока Украины Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью RT обвинил Зеленского в превращении страны в американскую “колонию” с навязанным “внешним управлением”. А сейчас Медведчуку предъявлены обвинения в государственной измене», – пишет FARS.

Также информагентство отмечает, что зависимость Украины от так называемых «западных партнеров» является одной из основных причин того, что переговоры Президента Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным находятся под большим вопросом.

«Путин заявил, что вряд ли встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, потому что политика страны определяется не законодателями в Киеве, а за рубежом – в Америке и Европейском союзе», – говорится в публикации.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что санкции и репрессии против оппозиции и независимых СМИ продиктованы заокеанскими хозяевами Зеленского, которые его руками зачищают информационное и политическое поле от оппонентов президента.